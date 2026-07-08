Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video dedicato al calciomercato su Youtube: "Nella giornata d oggi c'è stato un incontro potenzialmente molto proficui fra la Juventus e l'Udinese. Nel meeting le due società avranno parlato di Atta, che però vale 40 milioni e lo apprezzano anche in Premier League, avranno parlato di Davis, senza magari approfondire i discorsi e avranno parlato anche di Okoye. L'epicentro di questo dialogo però è stato senza ombra di dubbio Solet: il difensore per l'Udinese ha una valutazione più vicina ai 30 che ai 25 ma i rapporti fra le due società son buoni, al netto del fatto che il ragazzo ha anche altre proposte sul tavolo ma sta aspettando.

Quindi io credo che un difensore la Juventus lo farà, soprattutto se si pensa che Gatti ormai sta con le valigie sull'uscio della Continassa e non mi stupirei se uscissero dei nomi nuovi nelle prossime settimane".

Inter, Pedullà: 'La società nerazzurra si è inserita per Lucumi'

Sempre restando in tema difensori Pedullà ha poi detto: "Attenzione anche a un potenziale duello fra Inter e Juventus per Lucumi. Confermo i sondaggi recenti fatti dai nerazzurri sullo stopper colombiano e credo che nascano dal fatto che il percorso che avrebbe portato a Chalobah sarebbe costato almeno 35 milioni di euro mentre quello per il difensore del Bologna arriverebbe a 28. Una cifra che peraltro rappresenta una clausola e che può essere trattata a ribasso con la società emiliana.

La Juventus resta comunque sul calciatore ma l'Inter si è inserita, perché Marotta e Ausilio sono pronti a lavorare su più piste".

Milan, Lazio, Torino e Cagliari: Pedullà fa il punto della situazione

Infine Pedullà, parlando di Milan, Lazio, Torino e Cagliari ha detto: "Sono stato molto critico nei confronti di Cardinale e soprattutto me la sono presa con lui per il suo assenteismo. Il proprietario del club rossonero ha fatto dei grandi danni, demandando continuamente ad altri e non mostrandosi quasi mai. Ora però quello che vedo mi sembra essere un nuovo Cardinale e nella presentazione di Amorim ha parlato in maniera asciutta ma molto chiaramente. Ha messo inoltre 100 milioni sul tavolo per due calciatori e questo va segnalato, anche solo per onestà intellettuale.

Per quanto concerne la Lazio, per il dopo Gila si è puntato Sergi Dominguez della Dinamo di Zagabria ma potrebbe essere tardi per lanciare l'assalto ad Asp Jensen. Il talento del Bayern Monaco infatti sembra essere indirizzato verso una nuova avventura in Spagna, col Deportivo La Coruna molto avanti nella trattativa. Attenzione infine a Favasuli: il laterale italiano ha fatto molto bene la scorsa stagione a Catanzaro e potrebbe presto diventare un rimpianto per la Fiorentina. Sul calciatore ci sono Torino e Cagliari, che stanno cercando di puntare su una linea verde. Il ragazzo comunque è pronto per esordire in Serie A e quindi bisognerà capire chi, fra i giovani allenatori delle squadre citate, riuscirà ad avere la meglio".