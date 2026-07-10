Il Lecce ha ufficializzato il calendario delle amichevoli precampionato, definendo il quadro degli impegni che scandiranno la fase di preparazione estiva. La squadra salentina si appresta a vivere il ritiro in Austria, nella località di Bad Loipersdorf, un periodo cruciale che si estenderà dal 15 luglio all'1 agosto, mirato a forgiare la condizione fisica e tattica in vista della prossima stagione. La prima occasione per vedere in campo gli uomini di Eusebio Di Francesco sarà un test internazionale che darà il via alla serie di incontri.

Il debutto stagionale è fissato per domenica 19 luglio, con fischio d'inizio alle ore 17.30, nella città ungherese di Szombathely.

Qui, il Lecce affronterà l'Haladás Sportkomplexum, una formazione che milita nel campionato NB III ungherese. Questo incontro non rappresenta solo un'opportunità per il Lecce di mettere alla prova i primi schemi di gioco, ma assume un significato particolare anche per il club ospitante. L'Haladás, infatti, celebrerà la sua trecentesima partita disputata nello stadio che porta il suo nome, il Haladás Sportkomplexum, un evento che si preannuncia di grande richiamo per la comunità locale e per gli appassionati di calcio ungheresi.

Il calendario delle sfide internazionali prosegue poi con altri due appuntamenti in terra austriaca. Il secondo test è in programma mercoledì 22 luglio, sempre alle ore 17.30, nella località di Fürstenfeld.

Qui il Lecce incrocerà i tacchetti con la squadra rumena del Politehnica Timișoara, un avversario che offrirà un ulteriore banco di prova per la compagine giallorossa. A seguire, sabato 25 luglio, con lo stesso orario delle 17.30 e nella medesima cornice di Fürstenfeld, si disputerà il terzo impegno stagionale contro il NK Istra, formazione croata. Questi incontri sono fondamentali per affinare l'intesa tra i reparti e per valutare lo stato di forma dei singoli giocatori in vista dell'inizio del campionato.

Un'ultima amichevole è già stata calendarizzata per mercoledì 29 luglio, sebbene l'avversario che sfiderà il Lecce sia ancora da definire. Questo match chiuderà di fatto la serie di test prima del rientro in Italia, segnando la conclusione della fase più intensa del ritiro.

L'intero periodo di preparazione, come anticipato, si svolgerà nella pittoresca località di Bad Loipersdorf, in Austria, dal 15 luglio all'1 agosto, un lasso di tempo dedicato interamente alla preparazione atletica e tattica sotto la guida dello staff tecnico.

La Logistica del Ritiro a Bad Loipersdorf

Durante il periodo di permanenza in Austria, la delegazione del Lecce alloggerà presso l'accogliente hotel “Das Sonnreich”, una struttura scelta per garantire il massimo comfort e la tranquillità necessaria agli atleti. Le sessioni di allenamento quotidiane si terranno nel moderno complesso sportivo di Fürstenfeld, dotato di tutte le infrastrutture necessarie per una preparazione di alto livello.

La scelta di Bad Loipersdorf come sede del ritiro sottolinea l'attenzione del club per offrire ai propri giocatori le migliori condizioni possibili per affrontare al meglio la stagione imminente, combinando allenamenti intensivi e un ambiente sereno.

L'incontro inaugurale contro l'Haladás Sportkomplexum, in particolare, è atteso con grande entusiasmo anche dalla società ungherese. La possibilità di ospitare un club di Serie A come il Lecce è vista come un'opportunità unica per rilanciare l'interesse del pubblico locale e per offrire alla città di Szombathely un evento sportivo di risonanza internazionale. Il club ospitante ha manifestato la propria soddisfazione, sottolineando l'importanza di tali eventi per la promozione del calcio e per il coinvolgimento della comunità sportiva, auspicando una grande affluenza di spettatori allo stadio.