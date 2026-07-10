L'eliminazione di Messico e Stati Uniti dai Mondiali ha innescato un immediato e significativo crollo dei prezzi dei biglietti. TickPick ha registrato un calo drastico della domanda dopo la sconfitta degli Stati Uniti lunedì. Per Spagna-Belgio, i prezzi sono diminuiti del 65%: da circa 3.200 dollari a 1.100 dollari.

Un fenomeno simile si è verificato dopo l'uscita del Messico, eliminato dall'Inghilterra. Per i quarti di finale, il costo dei biglietti è sceso del 45%, da quasi 4.000 dollari a 2.000 dollari. La presenza di nazionali con un ampio seguito di tifosi influenza il valore delle entrate sul mercato secondario.

Calo dei prezzi esteso ad altre sfide

La tendenza al ribasso non ha interessato solo le gare con Messico e Stati Uniti. L'eliminazione di altre nazionali di rilievo, come il Brasile, ha contribuito a una generale diminuzione dei prezzi. Un biglietto per l'ipotetico quarto Brasile-Messico – poi Norvegia-Inghilterra – è sceso da 3.866 a 1.805 dollari (riduzione del 53%). Per Argentina-Svizzera, l'uscita della Colombia ha causato un calo del 41%, con prezzi passati da 2.381 a 1.400 dollari.

L'andamento delle squadre più seguite è determinante per il mercato dei biglietti, con oscillazioni che possono raggiungere il 62% in meno rispetto ai prezzi iniziali. Il pubblico internazionale mostra maggiore interesse quando le proprie nazionali sono in corsa; la domanda cala sensibilmente dopo l'eliminazione.

I quarti di finale e le nuove opportunità

I quarti di finale dei Mondiali inizieranno giovedì 9 luglio, con Francia e Marocco pronte a contendersi un posto tra le migliori quattro. La composizione delle partite, modificata da eliminazioni eccellenti, ha ridisegnato le aspettative di spettatori e operatori. La variabilità dei prezzi è ormai una costante nei grandi eventi sportivi, specialmente quando vengono meno le squadre con un forte seguito di tifosi.

Questa situazione rappresenta un'opportunità concreta per chi desidera assistere dal vivo alle fasi finali del torneo, beneficiando di prezzi sensibilmente più bassi rispetto a quelli rilevati prima delle eliminazioni di Messico, Stati Uniti e Brasile.