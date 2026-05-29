Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commemorato il 41º anniversario della tragedia dell’Heysel, un evento che il 29 maggio 1985 ha segnato profondamente la storia del calcio. Prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, si consumò una delle pagine più buie e dolorose per il calcio italiano, come lo stesso Gravina ha tenuto a sottolineare, ricordando il sacrificio di vite innocenti e l'impatto devastante sulle famiglie coinvolte.

Gravina ha espresso parole di profondo cordoglio e monito, affermando: “All’Heysel sono morte 39 persone e 39 famiglie si sono ritrovate improvvisamente a piangere un loro caro.

È giusto sottolineare che le vittime di quella terribile strage sono state molte di più di quelle elencate nella lapide posta sotto il tristemente famoso Settore Z dello stadio di Bruxelles e che, anche per rispetto dei familiari di chi quel giorno ha perso la vita, abbiamo il dovere di tenere bene a mente una delle pagine più dolorose del nostro calcio”. Questa dichiarazione enfatizza la necessità di una memoria collettiva che vada oltre i numeri ufficiali, abbracciando il dolore di tutti coloro che furono colpiti da quella catastrofe.

Il presidente federale ha inoltre ribadito i valori fondamentali dello sport, che dovrebbero essere sempre sinonimo di festa, gioia e condivisione. Con fermezza, ha dichiarato: “I delinquenti devono restare fuori dagli stadi perché ogni tifoso ha il diritto di vivere l’emozione di una partita in piena sicurezza”.

Un messaggio chiaro che pone l'accento sulla sicurezza degli spettatori come priorità assoluta e irrinunciabile in ogni evento sportivo, garantendo un ambiente sereno e protetto per tutti gli appassionati.

Per onorare la memoria delle vittime e mantenere vivo il ricordo di quella giornata, nel museo di Coverciano è stata esposta per l’intera giornata la maglia azzurra numero 39. Questo simbolo toccante era stato deposto dalla delegazione della Nazionale italiana allo stadio di Bruxelles nel novembre del 201… (la data completa non è specificata nel testo originale), a testimonianza di un impegno costante nel non dimenticare e nel perpetuare il ricordo di chi non c'è più.

Gli eventi drammatici del 29 maggio 1985

La tragedia si consumò il 29 maggio 1985, allo stadio Heysel di Bruxelles, poco prima del fischio d’inizio della tanto attesa finale di Coppa dei Campioni che avrebbe visto confrontarsi la Juventus e il Liverpool. In un clima di tensione crescente, si verificarono gravi disordini che ebbero conseguenze fatali. Trentanove persone persero la vita, la maggior parte delle quali erano tifosi juventini, schiacciati contro un muro di contenimento o caduti da esso a causa della calca e della violenza indiscriminata. Nonostante l'orrore degli eventi e le numerose vittime, la partita fu comunque disputata, e la vittoria fu assegnata alla Juventus grazie a un rigore trasformato da Michel Platini.

L'eredità e le nuove politiche di sicurezza negli stadi

La tragedia dell’Heysel ha lasciato una ferita indelebile nella memoria del calcio europeo, diventando un simbolo delle conseguenze più estreme della violenza negli stadi. Le indagini e le analisi successive attribuirono le responsabilità non solo all'azione degli hooligan, ma anche a significative carenze organizzative e strutturali dell’impianto sportivo e delle autorità preposte alla gestione dell'ordine pubblico. Questo evento catastrofico rappresentò un punto di svolta cruciale: in seguito all'Heysel, furono introdotte misure di sicurezza molto più stringenti e rigorose in tutti gli stadi d’Europa, con l'obiettivo primario di prevenire il ripetersi di simili orrori e garantire l'incolumità di tutti gli spettatori, trasformando radicalmente l'approccio alla gestione degli eventi sportivi.