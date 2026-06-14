Il mercato degli esterni continua a occupare un ruolo centrale nelle strategie delle big italiane. Juventus, Napoli e Fiorentina stanno infatti monitorando diversi profili per rinforzare le corsie laterali mentre l'Inter dovrà capire il futuro di Carlos Augusto.

La Juventus pensa a Kayode: il prezzo del Brentford complica i piani

La Juventus non starebbe lavorando soltanto all'individuazione di un possibile sostituto di Andrea Cambiaso sulla fascia sinistra. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero infatti alla ricerca anche di un nuovo interprete per la corsia destra e uno dei nomi emersi nelle ultime ore sarebbe quello di Michael Kayode.

Il laterale italiano, oggi in forza al Brentford, non rappresenta una novità per il club torinese. Già ai tempi della Fiorentina il classe 2004 era stato accostato alla Juventus grazie alle sue qualità atletiche, alla capacità di coprire tutta la fascia e a un profilo che sembrava perfettamente in linea con la politica di valorizzazione dei giovani talenti italiani. Alla fine, però, il giocatore aveva scelto la Premier League, trasferendosi in Inghilterra per una cifra vicina ai 18 milioni di euro.

Oggi la situazione è profondamente cambiata. Dopo una stagione e mezza nel calcio inglese, la valutazione del cartellino sarebbe praticamente raddoppiata, rendendo l'operazione molto più complessa.

La Juventus continua a monitorare il giocatore, ma un'eventuale trattativa dipenderà anche dalle richieste economiche del Brentford, soprattutto qualora il club inglese dovesse pretendere il pagamento dell'intera cifra in un'unica soluzione.

Duello per Norton-Cuffy, l'Inter attende la decisione di Carlos Augusto

Sempre sulle corsie esterne si starebbe sviluppando una sfida tutta italiana per Brooke Norton-Cuffy. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, Napoli e Fiorentina avrebbero messo nel mirino il laterale del Genoa, reduce da una stagione molto positiva sotto la guida di Daniele De Rossi.

Le prestazioni offerte dal classe 2004 avrebbero convinto entrambe le società a inserirlo tra gli obiettivi prioritari per il mercato estivo.

La valutazione del cartellino si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro, cifra importante ma considerata coerente con il potenziale del giocatore e con la crescita mostrata nell'ultimo campionato.

Nel frattempo, in casa Inter, resta da chiarire la posizione di Carlos Augusto. Il difensore brasiliano continua a essere apprezzato dalla dirigenza e dallo staff tecnico per la sua duttilità, ma il suo futuro appare meno scontato rispetto al passato. Il giocatore vorrebbe infatti maggiore continuità e un ruolo più centrale all'interno del progetto tecnico.

Una richiesta che Cristian Chivu potrebbe avere difficoltà a soddisfare, considerando l'elevato livello di competitività della rosa nerazzurra.

Per questo motivo il prossimo incontro tra la società e l'entourage del brasiliano sarà particolarmente importante. Da quel confronto emergerà se Carlos Augusto accetterà di continuare a ricoprire il ruolo di preziosa alternativa oppure se preferirà valutare una nuova esperienza in un club disposto a garantirgli una maglia da titolare con maggiore continuità.