Genova si prepara ad accogliere per il terzo anno consecutivo il Red Bull Genova Cerro Abajo, la tappa italiana del prestigioso circuito internazionale di urban downhill. L'edizione 2026, presentata a Palazzo Tursi, è in programma il 27 e 28 giugno, anticipando per la prima volta l'evento ai primi caldi estivi, dopo le tradizionali finestre di fine stagione.

La spettacolare discesa si snoderà per 2,2 chilometri dal Monte Peralto fino a Largo della Zecca, attraversando il cuore antico della città tra creuze, caruggi, scalinate e passaggi tecnici.

Il tracciato, con un dislivello di 279 metri, promette una sfida avvincente ai migliori specialisti, combinando ostacoli naturali e strutture appositamente costruite.

Tra le novità più rilevanti di quest'anno, oltre alla consueta copertura su Red Bull TV, la finale di domenica 28 giugno sarà trasmessa in diretta anche su Mediaset 20 e sul sito di Sportmediaset, garantendo una visibilità ancora maggiore. L'ingresso lungo il percorso rimarrà gratuito, permettendo a un vasto pubblico di vivere da vicino l'adrenalina della competizione.

Protagonisti e voci dall'evento

Alla presentazione ufficiale sono intervenuti la sindaca di Genova, Silvia Salis, il consigliere regionale Federico Bogliolo, il consigliere delegato ai Grandi Eventi, Lorenzo Garzarelli, il marketing director di Red Bull Italia, Roberto Giugliano, e l'ambassador dell'evento, Marco Aurelio Fontana.

La sindaca Salis ha evidenziato come “Ci sono eventi che a Genova sembrano trovare il loro posto naturale, perché entrano nel paesaggio della città e lo raccontano da una prospettiva diversa”.

In gara torneranno i campioni delle prime due edizioni, Tomáš Slavík e Roger Vieira, pronti a contendersi nuovamente il trofeo. Con loro, i migliori specialisti della disciplina e gli atleti italiani, guidati dal beniamino di casa, il ligure Lucas Vega, che correrà davanti al proprio pubblico. La manifestazione, confermata come tappa europea del circuito fino al 2027, rafforza il legame tra Genova e l'urban downhill, offrendo alla città una preziosa vetrina internazionale.

L'impatto e il contesto globale

Le edizioni precedenti hanno dimostrato il grande richiamo dell'evento, con una partecipazione di pubblico dal vivo stimata tra le 35 e 40 mila persone in una singola giornata di gara e centinaia di migliaia di spettatori raggiunti dalla copertura televisiva. La stagione 2026 del circuito ha preso il via a febbraio a Valparaíso, in Cile, dove Sebastián Holguín ha trionfato, precedendo Adrien Loron e Felipe Agurto. Un'ottima performance è stata registrata anche dagli italiani Hannes Alber e Chris Hauser, entrambi qualificati per la finale.

Il Red Bull Genova Cerro Abajo si conferma così un appuntamento imperdibile nel calendario mondiale dell'urban downhill, capace di valorizzare il territorio genovese e di animare la città con un ricco programma di iniziative collaterali. L'evento rappresenta un'opportunità unica per scoprire Genova sotto una nuova luce, in un connubio perfetto tra sport, paesaggio e identità cittadina.