L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della prima squadra. L’ex tecnico della Lazio ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus, inaugurando così una nuova fase tecnica per il club nerazzurro.
Il comunicato del club e l’inizio della nuova era a Zingonia
"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Sarri nella famiglia nerazzurra", si legge nella nota diffusa sul sito ufficiale dell’Atalanta.
La firma sul contratto è arrivata all’ora di pranzo, quando Sarri ha raggiunto il centro sportivo di Zingonia per dare ufficialmente il via alla nuova avventura, subentrando all’esonerato Raffaele Palladino.
Il tecnico toscano ritrova a Bergamo anche Cristiano Giuntoli, direttore sportivo con cui aveva già condiviso un’esperienza professionale ai tempi del Napoli, rafforzando così una connessione già consolidata in passato.
Con questo cambio in panchina, l’Atalanta apre un nuovo ciclo tecnico puntando sull’esperienza e sulla filosofia di gioco del suo nuovo allenatore.