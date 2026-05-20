Allo stadio Renzo Barbera di Palermo, prima della partita tra rosanero e Catanzaro, i tifosi del Palermo hanno reso un sentito omaggio ad Alessia La Rosa. La bambina, di otto anni, era scomparsa la scorsa settimana dopo una lunga battaglia contro una malattia. Questo tributo, carico di emozione, ha coinvolto l'intero impianto: Curva Nord e gradinata hanno esposto gigantografie di Alessia e la scritta "Alessia vola". La coreografia è stata accolta da un lungo applauso unanime. Il raccoglimento è avvenuto al termine del riscaldamento, onorando la memoria della giovane tifosa e stringendosi idealmente attorno alla sua famiglia.

Il tributo unanime della tifoseria rosanero

La manifestazione di affetto per Alessia ha coinvolto tutti i settori dello stadio. Le gigantografie e la scritta sono diventate simbolo di un ricordo che ha unito tifosi di ogni età, sottolineando il legame tra squadra, città e sostenitori. L’applauso collettivo ha rappresentato un momento di commozione, trasformando lo sport in veicolo di valori umani e sociali. Il ricordo di Alessia La Rosa al Barbera conferma il calcio come occasione di vicinanza e memoria collettiva nei momenti più difficili.

L'organizzazione dell'omaggio per Alessia

La coreografia per Alessia era stata annunciata dalla Curva Nord tramite social. Gli organizzatori avevano invitato i presenti a rispetto e silenzio.

Cartoncini, uno per posto, sono stati distribuiti per un omaggio collettivo e un ultimo saluto ad Alessia, evidenziando il senso di comunità. La partita, semifinale di ritorno dei playoff, ha assunto un significato profondo per la tifoseria rosanero, che ha ricordato Alessia con una coreografia sentita, trasformando l'evento in un tributo alla vita e alla forza di una giovane tifosa.