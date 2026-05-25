Un'intensa apprensione ha colpito l'Argentina e il mondo del calcio dopo l'uscita dal campo di Lionel Messi per un infortunio. L'episodio si è verificato al 73° minuto della partita di Major League Soccer tra il suo Inter Miami e il Philadelphia Union. Il fuoriclasse argentino, dopo essersi toccato la parte posteriore della gamba sinistra, ha chiesto la sostituzione e si è diretto immediatamente verso gli spogliatoi. Questa immagine di Messi visibilmente sofferente ha rapidamente generato grande preoccupazione tra i tifosi dell'Albiceleste, soprattutto in vista dell'imminente Coppa del Mondo.

L'allarme per la nazionale argentina

L'abbandono del campo da parte di Messi, che a 38 anni è ancora il cuore pulsante della nazionale argentina sia tecnicamente che emotivamente, ha creato un profondo clima di tensione. A meno di venti giorni dall'inizio del torneo mondiale, la situazione ha destato allarme a Miami e nello staff della nazionale. Al momento, non sono stati diffusi comunicati ufficiali sulle condizioni fisiche dell'attaccante. La sola possibilità che il capitano arrivi al torneo non in perfetta forma ha già scatenato una vasta ondata di preoccupazione in tutta l'Argentina.

Il peso di Messi e le ambizioni mondiali

L'Argentina si presenta al Mondiale negli Stati Uniti, Messico e Canada come una delle favorite, forte del successo in Qatar 2022 e di una rosa ricca di talenti come Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister ed Enzo Fernández.

Tuttavia, la leadership e la capacità di Messi di incidere nelle partite restano insostituibili. Negli ultimi anni, il campione ha affrontato problemi muscolari e un accumulo di fatica fisica, rendendo ogni suo infortunio un motivo di allarme nazionale. In attesa degli accertamenti medici, l'ambiente argentino resta con il fiato sospeso, consapevole che questa Coppa del Mondo potrebbe rappresentare l'ultima apparizione di Lionel Messi sul palcoscenico più importante del calcio mondiale.