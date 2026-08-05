Un'eccezionale doppietta azzurra ha brillato agli Europei di nuoto in acque libere a Parigi. Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia d’oro nella 5 km femminile, bissando il successo ottenuto il giorno precedente nella 10 km. A completare il podio, Barbara Pozzobon ha ottenuto la medaglia di bronzo. Nella stessa giornata, l'Italia ha celebrato un altro importante risultato con Gregorio Paltrinieri, che ha conquistato il bronzo nella 5 km maschile.

La prova femminile della 5 km, disputata nella Senna, ha visto Taddeucci confermare il suo dominio con un secondo oro.

Il podio è stato completato dall'ungherese Viktoria Mihalyvari-Farkas, medaglia d'argento, e da Barbara Pozzobon, il cui bronzo ha sigillato una performance memorabile per la squadra italiana.

Il bronzo di Paltrinieri e le sue parole

Nella gara maschile della 5 km, Gregorio Paltrinieri ha lottato per il bronzo. L'oro è andato al tedesco Florian Wellbrock, l'argento all'ungherese David Betlehem. Paltrinieri ha descritto la competizione come "una gara durissima, ho fatto tanta fatica in mezzo", esprimendo comunque soddisfazione: "sono molto contento anche se non sono riuscito a riprendere i due in testa".

Riflettendo sulle difficoltà, l'azzurro ha ammesso: "Ieri ho fatto degli errori da persona più che da atleta, ho perso la fiducia e i punti di riferimenti".

Ha però mostrato resilienza: "Oggi ho cercato di resistere e ho portato a casa un risultato migliore". Paltrinieri ha concluso con fiducia: "Tutti mi dicono che sono il loro idolo, mi diverto ancora. Le risposte in vista di Los Angeles stanno arrivando", guardando ai futuri obiettivi.

Gli Europei di Parigi: lo scenario

Gli Europei di nuoto in acque libere si stanno svolgendo a Parigi, con le gare che animano le acque della Senna. Mercoledì 5 agosto 2026 è stata una giornata cruciale, ospitando le finali della 5 km femminile e maschile, che hanno regalato all'Italia tre medaglie in un contesto suggestivo.