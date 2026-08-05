L'Italia si è distinta agli Europei di nuoto a Parigi, conquistando ben quattro medaglie nella giornata odierna. Le prestazioni azzurre hanno spaziato dalle gare in acque libere, svoltesi nella Senna, al nuoto artistico. Protagonista indiscussa è stata Ginevra Taddeucci, autrice di una storica doppietta d'oro. A lei si sono aggiunti i bronzi di Barbara Pozzobon, nella stessa gara femminile, di Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile e della squadra azzurra nella prova a squadre dell'acrobatico.

Doppietta d'oro per Taddeucci e bronzo per Pozzobon

Ginevra Taddeucci ha confermato il suo eccellente stato di forma nel nuoto in acque libere, bissando il successo di ieri nella 10 km con una nuova medaglia d'oro nella 5 km femminile. La sua vittoria nelle acque della Senna ha ribadito la sua superiorità nella disciplina. Il podio azzurro è stato completato da Barbara Pozzobon, che ha conquistato la medaglia di bronzo, garantendo all'Italia una doppia presenza in questa avvincente competizione degli Europei di Parigi.

Paltrinieri sul podio e bronzo per il nuoto artistico

Anche Gregorio Paltrinieri ha contribuito al medagliere italiano, ottenendo la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto in acque libere.

La gara è stata vinta dal tedesco Florian Wellbrock. Un altro importante risultato è arrivato dal nuoto artistico, dove la squadra azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova a squadre dell'acrobatico. La competizione è stata dominata dalla nazionale russa, che ha gareggiato come squadra Neutrale, con l'argento assegnato alla Spagna. Le gare di nuoto artistico si sono svolte al Centro Acquatico Olimpico di Saint-Denis, nell'ambito dei Campionati Europei che hanno avuto luogo tra il 31 luglio e il 5 agosto.