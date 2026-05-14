Il Paris Saint Germain ha scritto un'altra pagina di storia del calcio francese, conquistando il suo quattordicesimo titolo di campione di Francia. La vittoria è arrivata il 13 maggio 2026, in un decisivo scontro diretto in trasferta contro il Lens, terminato con il punteggio di 2-0. Questo successo segna anche il quinto titolo consecutivo per il club parigino, consolidando la sua supremazia nel panorama calcistico nazionale.

La gara, disputata in un'atmosfera vibrante, ha visto il PSG sbloccare il risultato al 29° minuto del primo tempo. L'ex attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, è stato il protagonista della rete, finalizzando con precisione un'azione ben orchestrata e avviata da Ousmane Dembélé.

Nonostante il Lens, già sicuro della qualificazione alla prossima Champions League, abbia mostrato grande determinazione e creato numerose opportunità per il pareggio, la difesa parigina e, soprattutto, il portiere Matveï Safonov si sono rivelati insuperabili. Safonov ha sfoderato una prestazione monumentale, compiendo ben otto parate decisive che hanno mantenuto inviolata la porta del PSG. Nel finale di partita, dopo che un gol del Lens era stato annullato, Ibrahim Mbaye ha siglato la rete del definitivo 2-0 al 93° minuto, chiudendo di fatto ogni speranza di rimonta per i padroni di casa.

La resistenza del PSG e la prestazione eroica di Safonov

Il Lens ha cercato in ogni modo di impensierire la retroguardia avversaria, concludendo l'incontro con un impressionante bilancio di venticinque tiri totali, di cui dieci indirizzati nello specchio della porta.

Tuttavia, la giornata di grazia di Safonov ha vanificato ogni sforzo. Tra i giocatori del Lens che più si sono distinti per intraprendenza e tentativi a rete figurano Wesley Saïd, Adrien Thomasson, Odsonne Édouard e Abdallah Sima. Il Paris Saint Germain, dal canto suo, ha dimostrato grande cinismo, sfruttando con efficacia una delle rare disattenzioni difensive degli avversari per portarsi in vantaggio. La capacità di resistere alla pressione costante del Lens è stata una delle chiavi del successo, grazie anche a una linea difensiva attenta e ben organizzata, con Illia Zabarnyi che si è reso protagonista di importanti chiusure e interventi.

Un record storico e l'impronta di Luis Enrique

Con questo ennesimo trionfo, il Paris Saint Germain rafforza ulteriormente la sua posizione di leader incontrastato del calcio francese.

Il quattordicesimo titolo nazionale rappresenta un nuovo record assoluto nella storia della Ligue 1, testimonianza di un dominio che si protrae ormai da diverse stagioni. L'allenatore Luis Enrique ha giocato un ruolo cruciale in questo successo, conquistando il suo terzo campionato alla guida del club parigino. Questo traguardo lo porta a eguagliare il record stabilito da Laurent Blanc come l'allenatore più vincente nella storia del PSG per quanto riguarda i titoli nazionali. La stagione del club parigino si concluderà con la prossima partita contro il Paris FC, dove la squadra festeggerà il titolo sul campo. Il Lens, invece, pur non avendo conquistato il campionato, affronterà il Lione per chiudere una stagione che, nonostante la sconfitta finale, è stata comunque ricca di soddisfazioni e ha garantito la qualificazione europea.