Il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia, conquistando il suo quattordicesimo titolo nazionale. La vittoria è arrivata grazie a un successo per 2-0 in trasferta contro il Lens, in una partita che ha sancito matematicamente la supremazia della squadra guidata da Luis Enrique. L'incontro, disputato sul campo del Lens, ha visto il PSG sbloccare il risultato al 29' minuto. A firmare la rete è stato Khvicha Kvaratskhelia, l'ex Napoli, che ha capitalizzato una delle prime vere opportunità della sfida.

Dopo aver ottenuto il vantaggio, la formazione parigina ha dovuto affrontare le ripetute offensive dei padroni di casa.

Il Lens, già qualificato per la prossima edizione della Champions League, ha cercato con insistenza il pareggio, creando diverse occasioni da gol. Tuttavia, si è trovato di fronte un Matveï Safonov in grande serata. Il portiere del PSG si è distinto per una serie di interventi decisivi, mantenendo inviolata la porta e risultando fondamentale per la conquista del titolo.

Cronaca del match e il sigillo del titolo

Il secondo tempo ha visto il Lens aumentare ulteriormente la pressione, ma la difesa del PSG ha saputo resistere con ordine e determinazione. Verso il finale della partita, un gol di Thauvin è stato annullato, alimentando per un breve istante le speranze dei padroni di casa. Ma è stato Ibrahim Mbaye a mettere la parola fine all'incontro.

Al 93' minuto, Mbaye ha siglato la rete del 2-0, chiudendo definitivamente i conti e dando il via ai festeggiamenti per la conquista del campionato.

Questa vittoria ha consolidato la supremazia del Paris Saint-Germain nel calcio francese. Con questo successo, il club parigino ha ottenuto il quinto titolo consecutivo e il quattordicesimo della propria storia, un record assoluto nel panorama nazionale. La squadra di Luis Enrique ha dimostrato di saper soffrire e di gestire i momenti più delicati della gara, affidandosi in modo cruciale alle parate di Safonov, che si è rivelato un autentico protagonista della serata.

Il ruolo di Safonov e la supremazia del PSG

La conquista del titolo da parte del PSG è stata indubbiamente influenzata dalla prestazione eccezionale di Matveï Safonov.

Il portiere si è distinto per le sue "diverse parate decisive" durante l'intero arco della partita, respingendo le conclusioni più pericolose del Lens e affermandosi come uno degli uomini chiave per il successo. Il Paris Saint-Germain, con questa ennesima affermazione, rafforza ulteriormente il proprio dominio nel calcio francese, avendo vinto il campionato per la quattordicesima volta e per la quinta stagione consecutiva.

Per il Lens, nonostante la sconfitta, la qualificazione alla prossima Champions League rimane assicurata. Il PSG, invece, può ora affrontare gli ultimi impegni stagionali con la certezza di aver aggiunto un'altra pagina importante alla sua ricca storia sportiva.