Il campionato ha chiuso i battenti da meno di 24 ore ma le big della Serie A sono già pronte a entrare nel vivo del calciomercato estivo. Juventus, Inter e Napoli starebbero lavorando su diversi fronti per rinforzare le rispettive rose e programmare la prossima stagione, tra nuovi acquisti e cambiamenti tecnici destinati a incidere profondamente sugli equilibri del campionato.

La Juventus, ad esempio, continuerebbe a cercare un centravanti di struttura fisica e grande presenza offensiva. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, i bianconeri non avrebbero abbandonato la pista che porta a Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace seguito con attenzione durante l’ultima finestra invernale di mercato.

Il bomber francese piace per fisicità, capacità di giocare spalle alla porta e senso del gol, caratteristiche considerate ideali per il gioco di Spalletti. Il Crystal Palace potrebbe lasciarlo partire davanti a un’offerta vicina ai 20 milioni di euro, cifra che la Juventus starebbe valutando con attenzione.

Inter, idea Atubolu per la porta

Anche l’Inter starebbe programmando alcune modifiche al proprio organico, partendo dalla porta. I nerazzurri avrebbero ormai promosso Martinez come futuro titolare tra i pali e sarebbero quindi alla ricerca di un secondo estremo difensore affidabile e di prospettiva.

Nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Noah Atubolu, portiere attualmente in forza al Friburgo.

Il classe 2002 tedesco dovrebbe lasciare il club in estate, tanto che la società avrebbe già individuato il possibile sostituto in Backhaus del Werder Brema.

Atubolu resta però legato al Friburgo da un contratto valido fino al 2027 e questo obbligherebbe l’Inter a presentare una proposta importante. Secondo le indiscrezioni, serviranno almeno 10 milioni di euro per convincere il club tedesco a lasciar partire il giovane portiere.

Napoli, Italiano resta in pole ma spunta Allegri

Situazione diversa invece in casa Napoli, dove la priorità assoluta resta la scelta della nuova guida tecnica dopo l’annunciato addio di Antonio Conte, pronto a lasciare il club partenopeo dopo due stagioni vissute insieme.

Il nome considerato in pole sarebbe ancora quello di Vincenzo Italiano, profilo da tempo apprezzato da Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, nelle ultime ore starebbe tornando d’attualità anche Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano, dopo il clamoroso passo falso del Milan contro il Cagliari e la conseguente esclusione dei rossoneri dalla Champions League, non avrebbe più la panchina così salda. Una situazione che potrebbe riaprire scenari già accostati al Napoli nei mesi scorsi.