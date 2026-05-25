Il Monza compie un passo fondamentale verso la promozione in Serie A, espugnando il campo del Catanzaro con un netto 2-0 nell’andata della finale playoff di Serie B. Sul prato dello stadio Nicola Ceravolo, la formazione lombarda, guidata dal tecnico Bianco, ha conquistato una vittoria di grande peso, grazie alle decisive reti di Hernani e Caso, entrambe siglate nella ripresa.

La gara ha preso il via con un Monza subito propositivo e aggressivo. I biancorossi hanno creato la prima vera occasione con un potente tiro dalla distanza di Birindelli, che si è infranto sulla traversa.

Poco dopo, Cutrone ha sfiorato il vantaggio in ben due circostanze: prima con un tentativo salvato sulla linea da Petriccione, poi con una conclusione neutralizzata dalla pronta risposta del portiere Pigliacelli. Il Catanzaro, spinto dal caloroso pubblico di casa, ha cercato di replicare con alcune iniziative di Pittarello e Pontisso, ma senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Il primo tempo si è così concluso a reti inviolate, con entrambe le squadre concentrate a mantenere l’equilibrio e a non concedere spazi.

Hernani e Caso: i gol che valgono un'ipoteca sulla Serie A

La svolta della partita è arrivata nella seconda frazione, anche grazie all’ingresso in campo di Hernani al posto di Colpani, una mossa che si è rivelata determinante.

Dopo un quarto d'ora di gioco più spezzettato e attento, al 32’ della ripresa il Monza ha sbloccato il risultato: un'azione ben costruita ha visto Obiang avanzare verso la trequarti, servendo poi Hernani. Il centrocampista ha lasciato partire un destro violentissimo da circa 25 metri, che si è infilato imparabilmente sotto l’incrocio dei pali, portando in vantaggio i biancorossi. Una vera doccia gelata per i calabresi.

Nonostante il colpo subito, il Catanzaro ha provato a reagire, ma nel finale è stato punito ancora. A due minuti dal termine, il Monza ha trovato il pesantissimo raddoppio in contropiede: Petagna ha servito sulla corsa Caso, anch'egli subentrato dalla panchina. L'attaccante ha saltato due avversari con abilità e, davanti a Pigliacelli, non ha sbagliato, siglando il definitivo 2-0.

Questo risultato rappresenta una pesante ipoteca per il Monza sulla conquista della Serie A.

Le strategie tattiche e il ritorno all'U-Power Stadium

Entrambe le formazioni hanno adottato un modulo speculare, il 3-4-2-1. La squadra di Aquilani ha confermato i protagonisti della semifinale, schierando in attacco Pittarello supportato da Liberali e dal capitano Iemmello. Il tecnico Bianco, invece, ha puntato sul match winner della semifinale, Cutrone, affiancato da Colpani e Mota. La profondità e la qualità della panchina del Monza si sono rivelate un fattore cruciale, con i subentrati Hernani e Caso che hanno indirizzato la sfida con le loro reti decisive.

La gara di ritorno è in programma venerdì 29 maggio all’U-Power Stadium.

Il Catanzaro si troverà di fronte a una vera e propria impresa per ribaltare il risultato e sperare nella promozione. Il Monza, forte del doppio vantaggio maturato in trasferta, potrà gestire la partita con maggiore serenità, avendo la Serie A a un passo.