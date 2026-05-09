Alla vigilia della trentaseiesima giornata di Serie A, la sfida tra Lecce e Juventus si preannuncia ricca di ambizioni e determinazione, come evidenziato dalle dichiarazioni dei rispettivi tecnici. Il Lecce, galvanizzato da una vittoria cruciale a Pisa che ha riacceso le speranze di salvezza, si prepara ad accogliere la Juventus al Via del Mare con la consapevolezza di poter decidere il proprio destino.

Le dichiarazioni di Di Francesco

Il tecnico del Lecce, Di Francesco, ha espresso con chiarezza lo stato d'animo della sua formazione: “A Pisa ho visto una squadra determinata, desiderosa di raggiungere risultati importanti.

Con la Juve vogliamo replicare questo spirito. Affrontiamo una squadra fortissima, perciò servirà una prestazione non di livello, ma di altissimo livello. Partendo da questa premessa, possiamo ambire a qualcosa di sorprendente, poiché nel calcio nulla è scontato”.

Di Francesco ha poi enfatizzato l'importanza di “creare il maggior numero possibile di opportunità per arrivare ad operare quella scelta finale”. Ha aggiunto che, dopo un'intensa settimana di lavoro, è fondamentale “tradurre le parole in fatti: serviranno attenzione e determinazione”. Riguardo la gestione dei calciatori diffidati, il mister è stato categorico: “Non faccio calcoli. La partita più importante è quella di domani contro la Juve.

I calcoli li lascio agli altri; io devo pensare a schierare la formazione migliore per mettere in difficoltà l'avversario”. Ha infine elogiato il contributo di Cheddira, definendolo un giocatore che “in gara dà l'anima”, sottolineando il suo percorso di recupero della condizione fisica e la sua progressiva integrazione.

Le parole di Spalletti per la Juventus

Il tecnico della Juventus, Spalletti, ha sottolineato l'urgenza di una reazione dopo una serie di risultati non all'altezza delle aspettative. “Questi ragazzi stanno male quando non vincono, ho visto le loro facce e sono certo che reagiranno”, ha dichiarato. Ha poi aggiunto: “Non dobbiamo farci condizionare dai ragionamenti o dalle opinioni, perché abbiamo tutto lì davanti.

Dopo l'ultima partita ci siamo tolti qualche possibilità e alternativa in più: davanti a noi abbiamo tre porte e dobbiamo aprirle in tutte le maniere”.

Riguardo la possibile presenza di Vlahovic dal primo minuto, Spalletti ha confermato: “È una considerazione corretta: Vlahovic può partire titolare”. Ha precisato che, sebbene manchino ancora diverse ore, si valuterà se le condizioni saranno ottimali per l'attaccante classe 2000, ma ha ammonito: “Non dobbiamo caricarlo di troppe responsabilità, dobbiamo fare le cose in maniera corretta”.

Probabili formazioni in campo

Per il Lecce, la probabile formazione prevede un modulo 4-2-3-1: Falcone tra i pali; in difesa Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; a centrocampo Ramadani e Ngom; sulla trequarti Pierotti, Coulibaly e Banda; in attacco Cheddira.

Non si registrano squalificati, ma sono diffidati Coulibaly e Pierotti. Gli indisponibili sono Berisha, Gaspar, Sottil e Fofana.

La Juventus dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1: Di Gregorio in porta; linea difensiva composta da Kalulu, Bremer e Kelly; a centrocampo McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso; Conceicao e Yildiz agiranno a supporto dell'unica punta Vlahovic. Anche per i bianconeri nessun squalificato, ma attenzione ai diffidati Bremer, Kelly e Locatelli. Gli indisponibili sono Cabal e Milik.

La direzione di gara è stata affidata all'arbitro Colombo della sezione di Como.

Dettagli del match e posta in palio

L'incontro tra Lecce e Juventus si disputerà sabato 9 maggio 2026, con fischio d'inizio alle ore 20:45, presso lo stadio Via del Mare di Lecce.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, con i collegamenti pre-partita che inizieranno alle ore 20:30 su entrambe le piattaforme.

La posta in palio è elevata per entrambe le formazioni. Il Lecce, rinvigorito dal successo contro il Pisa, ha creato un margine di quattro punti sulla zona retrocessione, un vantaggio prezioso nella corsa alla salvezza. La Juventus, d'altra parte, è determinata a consolidare il suo quarto posto in classifica, dopo il deludente pareggio contro il Verona. Entrambe le squadre scenderanno in campo con obiettivi chiari e la necessità di ottenere un risultato positivo.