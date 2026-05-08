Il Lecce di Eusebio Di Francesco si prepara ad affrontare la Juventus con il morale alto, galvanizzato dalla recente vittoria a Pisa e dall'allungo in classifica, complice la sconfitta della Cremonese. Per la sfida di domani sera al Via del Mare, sarà necessaria una prestazione di altissimo livello per impensierire i bianconeri.

Le dichiarazioni di Di Francesco

"A Pisa ho visto una squadra determinata, desiderosa di raggiungere risultati importanti", ha dichiarato il tecnico nella conferenza pre-partita. "Con la Juve vogliamo fare questo. Affrontiamo una squadra fortissima; servirà una prestazione non di livello, ma di altissimo livello.

Partendo da questo, potremo pensare di fare qualcosa di sorprendente".

Di Francesco ha poi enfatizzato l'importanza dei dettagli: "È fondamentale creare il maggior numero possibile di opportunità per arrivare alla scelta finale. Abbiamo lavorato intensamente durante la settimana, ma ora dobbiamo tradurre le parole in fatti: serviranno attenzione e determinazione".

Formazione e strategie

Sulle scelte di formazione, il tecnico è stato categorico: "Non faccio calcoli. La partita più importante è quella di domani contro la Juve; devo schierare la formazione migliore che possa far male all'avversario".

Un elogio particolare è stato rivolto a Cheddira: "È un giocatore che in gara dà l'anima. Ha dovuto ritrovare la condizione, non giocando molto a Sassuolo, ma si sta integrando sempre più nel gruppo".

Riguardo al calendario e alla pressione della Cremonese, Di Francesco ha chiarito: "Non ho pensato se giocavamo prima o dopo di loro, sono totalmente focalizzato sulla gara contro la Juve. Abbiamo bisogno del gol e per farlo dobbiamo restare concentrati su noi stessi, senza pensare a quanto faranno gli altri".

Il contesto della sfida

Il Lecce si trova in piena lotta salvezza, mentre la Juventus è impegnata nella corsa alla Champions League. La posta in palio è altissima per entrambe le squadre, sebbene con obiettivi diametralmente opposti. Il tecnico salentino ha ribadito più volte che la concentrazione deve rimanere sul campo e non sulle dinamiche esterne.

Pataleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha definito la sfida contro la Juve "una partita tra Davide e Golia", sottolineando che il club pugliese "ha qualcosa in più da perdere" rispetto ai bianconeri.

Corvino ha inoltre espresso soddisfazione per il lavoro di Di Francesco, evidenziando i cinque punti in più rispetto alla scorsa stagione e la profonda identificazione del tecnico con i valori del club e del territorio.