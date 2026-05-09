L'Udinese ha espugnato il campo del Cagliari per due a zero, rinviando la festa salvezza dei rossoblù. Alla Domus, i friulani hanno prevalso grazie alle reti nella ripresa di Buksa e Gueye. Il Cagliari, che sperava di assicurarsi la permanenza in Serie A davanti al proprio pubblico, dovrà ora attendere il risultato della Cremonese o, in caso di vittoria dei grigiorossi, rimandare tutto al prossimo turno con il Torino.

Nel primo tempo, la squadra di casa si è mostrata più intraprendente, con buone trame a centrocampo e alcune opportunità create da Folorunsho ed Esposito, senza però concretizzare.

L'occasione più nitida per il Cagliari è arrivata alla mezz'ora, da una combinazione Esposito-Gaetano, fermata da un intervento decisivo di Okoye. Poco dopo, un episodio in area friulana ha portato a un rigore per presunto tocco di mano di Karlstrom, decisione poi revocata dal Var.

La svolta nella ripresa

La ripresa si è aperta con un'altra occasione per il Cagliari, ma l'Udinese ha saputo reagire. Prima Zaniolo ha sfiorato il vantaggio con un tiro dalla distanza che si è stampato sul palo, poi Kamara ha trovato spazio sulla sinistra e ha servito Buksa per il gol del vantaggio. I friulani hanno continuato a premere, trovando il raddoppio nel finale con Gueye, servito da Davis dopo una rapida ripartenza.

La difesa del Cagliari ha respinto altre iniziative pericolose, ma i rossoblù non hanno trovato la via della rete.

La situazione salvezza

Con questa vittoria, l'Udinese raggiunge quota cinquanta punti, consolidando una stagione positiva. Il Cagliari, invece, vede rinviata la certezza aritmetica della permanenza in Serie A e dovrà attendere i risultati delle dirette concorrenti o il prossimo impegno contro il Torino per festeggiare. La gara si è conclusa con alcune tensioni e polemiche, segno della posta in palio ancora alta per i sardi.

L'appuntamento con la salvezza matematica per il Cagliari è dunque solo rimandato, ma la squadra dovrà mantenere alta la concentrazione nelle ultime giornate per raggiungere l'obiettivo stagionale.