L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, ha partecipato a un evento al Circolo Canottieri Aniene come testimonial per la donazione del sangue. L'occasione ha inevitabilmente riacceso l'interesse sul suo futuro professionale, in particolare su un possibile ritorno alla guida della panchina azzurra. Mancini, tuttavia, ha abilmente eluso le domande più dirette, mantenendo un atteggiamento riservato.

Interrogato sulla possibilità di riassumere il ruolo di CT azzurro, la sua risposta è stata chiara e accompagnata da un sorriso: “Io Ct azzurro?

Prossima domanda. Non sono qui per parlare di questo”. Una netta chiusura a ogni speculazione sul suo futuro immediato. Nonostante questa ritrosia, Mancini ha offerto una riflessione più personale quando gli è stato chiesto se sentisse la mancanza dell'Italia. “Quando si è all’estero manca sempre”, ha dichiarato, esprimendo un sentimento condiviso da chi vive e lavora lontano dal proprio paese.

Durante lo stesso incontro, l'ex CT ha anche commentato la professione di allenatore, facendo riferimento all'addio di Pep Guardiola al Manchester City. Ha sottolineato la difficoltà intrinseca del mestiere: “Faccio fatica a parlare di me, figurarsi degli altri. Non saprei: lui è stato tanti anni al City e ha vinto tantissimo.

Vincere non credo sia logorante, ma l’allenatore è un mestiere difficile”. Questa osservazione evidenzia la sua prospettiva sulla complessità e le sfide che ogni tecnico deve affrontare.

Il percorso di Roberto Mancini e il contesto della Nazionale

Il legame di Roberto Mancini con la Nazionale italiana è stato intenso, caratterizzato da un periodo di grande successo e, successivamente, da una profonda delusione. Ha assunto la guida degli Azzurri nel 2018, conducendoli alla storica conquista del titolo di Campione d’Europa nel 2021, un trionfo che ha riacceso l'entusiasmo nazionale. La successiva mancata qualificazione al Mondiale ha rappresentato un momento difficile, culminato nelle sue dimissioni nell’agosto 2023.

Dopo l'esperienza azzurra, Mancini ha assunto l'incarico di commissario tecnico dell’Arabia Saudita, ruolo mantenuto fino all’ottobre 2024. In seguito, ha proseguito la sua carriera internazionale, vincendo il titolo nazionale con l’Al Sadd in Qatar, dimostrando la sua versatilità e capacità di ottenere successi in diversi campionati.

Le prospettive per la panchina azzurra: candidati e scenari

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) si trova in una fase cruciale per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La decisione è attesa dopo le elezioni del presidente della FIGC, fissate per il 22 giugno 2026. Il panorama dei possibili candidati è variegato e alimenta un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori.

Tra i profili più accreditati figura Antonio Conte, attualmente allenatore del Napoli, considerato uno dei principali favoriti per il ruolo. Anche Roberto Mancini stesso rimane un nome di spicco, con la sua disponibilità a un eventuale ritorno, accettando un ingaggio più contenuto, stimato intorno ai 2 milioni di euro all’anno, pur di riprendere il progetto azzurro. Altri tecnici di esperienza come Claudio Ranieri e Massimiliano Allegri sono anch'essi tra i nomi in lizza, con un bagaglio di successi e una profonda conoscenza del calcio italiano.

Il “sogno” mediatico, infine, è rappresentato da Pep Guardiola, la cui figura è spesso menzionata come un'opzione di altissimo livello. Tuttavia, la sua posizione al Manchester City, dopo un decennio di successi, rende incerta ogni speculazione sul suo futuro, sebbene il suo nome continui a stimolare l'immaginazione di tifosi e osservatori.