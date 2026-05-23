Torino-Juventus chiuderà ufficialmente la stagione delle due formazioni piemontesi con un derby della Mole che, almeno sulla carta, promette ancora emozioni e tensione. Se per i granata la sfida avrà un peso relativo dal punto di vista della classifica, per la Juventus rappresenterà invece l’ultima occasione per provare ad aggrapparsi a una qualificazione Champions diventata complicatissima ma non ancora aritmeticamente impossibile.

I bianconeri, attualmente sesti in classifica, avranno bisogno non soltanto di battere il Torino, ma anche di una combinazione favorevole di risultati sugli altri campi.

Uno scenario difficile, soprattutto dopo il pesante ko rimediato contro la Fiorentina, ma che deve essere contemplato.

Dall’altra parte, però, il Torino avrà tutte le intenzioni di onorare il derby e soprattutto di mettere i bastoni fra le ruote ai rivali cittadini, impedendo alla Juventus di alimentare fino all’ultimo il sogno Champions.

Spalletti perde Bremer e Yildiz: emergenza bianconera

La Juventus arriverà all’appuntamento con due assenze pesantissime. Luciano Spalletti dovrà infatti rinunciare a Gleison Bremer, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni dopo il match contro la Fiorentina.

Come se non bastasse, nelle ultime ore si è fermato anche Kenan Yildiz. Il talento turco ha accusato un problema fisico che lo costringerà a saltare il derby, privando così la Juventus di uno dei giocatori più creativi e imprevedibili del reparto offensivo.

Spalletti sarà quindi costretto a ridisegnare parte della formazione titolare, affidandosi all’esperienza di Dusan Vlahovic e alla qualità sugli esterni di Boga e Conceicao per provare a scardinare la difesa granata.

Torino-Juve, probabili formazioni

Il Torino dovrebbe scendere in campo con Paleari tra i pali, protetto dal trio difensivo formato da Coco, Ebosse e Ismajli. Sugli esterni spazio a Ilkhan e Pedersen, mentre in mezzo al campo agiranno Obrador, Gineitis e Vlasic. In attacco prevista la coppia composta da Simeone e Zapata.

La Juventus risponderà probabilmente con Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti e Kelly in difesa. Sulle fasce agiranno Holm e Cambiaso, con Locatelli in cabina di regia supportato da McKennie.

In avanti Conceicao e Boga agiranno alle spalle di Vlahovic.

Derby della Mole, dove vederlo

Torino-Juventus sarà visibile su DAZN e trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go.