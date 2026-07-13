Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato e ha esordito rivelando: "Fra l'Inter e Stones c'é molto più che feeling e facendo un passo indietro, ricordo di quando ne parlai in orbita Napoli e dissi che l'entourage del calciatore aveva chiesto per il loro assistito 8 milioni di euro più bonus come stipendio. Ora, può darsi che tale richiesta sia un po' scesa, al netto delle tante richieste anche all'estero che ha un calciatore che è di assoluto livello. In ogni caso c'é una bella differenza rispetto a quando lo stopper inglese venne proposto al club partenopeo, perché ora l'Inter ha mostrato interesse nei confronti del giocatore e ha aperto le proprie porte.

Una cosa che non mi stupisce, visto che alla Pinetina sanno di dover fare almeno due difensori dopo l'uscita di Acerbi e di De Vrij e uno di questi dovrà per forza di cose essere un profilo esperto, che faccia crescere gli altri. Quindi se Stones andasse all'Inter, per me sarebbe un grande colpo".

Juventus e Roma, Pedullà: 'I bianconeri devono velocizzare le cose, Pellegrini con i giallorossi ha trovato l'accordo'

Sulla Juventus e sulla Roma poi Pedullà ha detto: "Quella di Pellegrino è una storia da seguire in ottica bianconera, perché l'argentino ha tanti presunti estimatori fra cui c'é anche la vecchia signora. Carnevali deve però decidere di entrare in azione, perché i calciatori non lo aspetteranno più.

Questo discorso vale per Lucumi, perché fra poco scade la clausola e sul colombiano c'é la Premier; vale per il portiere e vale per l'attaccante. Il tempo sta scadendo e penso che Spalletti abbia bisogno di un paio di rinforzi. Discorso totalmente diverso invece va fatto per la Roma, che ha sempre dato la precedenza ai rinnovi. Dopo quello di Dybala ora è il turno di quelli per Celik e Pellegrini. Ovviamente aspetto la fine e la firma del ragazzo, ma credo che sia tutto fatto. Anche il numero 7, come La Joya ha abbassato le pretese, perché i tempi delle vacche grasse sono finiti".

Genoa, Cagliari, Lecce e Napoli, Pedullà fa il punto

Su Genoa, Cagliari e Napoli infine, Pedullà ha detto: ""Il Genoa sta definendo il discorso per Traoré, che torna in Italia dopo l'esperienza in Francia con il Marsiglia.

Poi quella che si è conclusa è stata la settimana del Cagliari, che nelle scorse ore ha fatto fare le visite a Winks e Fazzini. Attenzione però ai sardi per il nome di Daniel Mandini, un nome che avevo già da diverso tempo e che potrebbe tornare caldo. Il Lecce, intanto, mi dicono essere su un attaccante scozzese, Robbie Ure del Sirius. Un 2004 che segna gol in tutti i modi, forte e che ha dato disponibilità per il calcio italiano. C'é una prima offerta da 1 milione ma non basta, ne serviranno almeno 4.

Infine vorrei aprire una parentesi sul Napoli e nello specifico su Vergara: il ragazzo merita il rinnovo, perché ha mostrato il proprio valore anche grazie a Conte. Tuttavia certe narrazioni telecomandate non mi piacciono, specie se fatte da persone che hanno poca memoria. Assicuro che non minime notizie su offerte dell'Atalanta da 25 milioni o del Como. Quindi mi piacerebbe che il mercato non fosse una filastrocca piena di fantasie".