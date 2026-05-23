Antonino Musso chiude una stagione intensa e ricca di significato. L’attaccante, protagonista tra Torres e Crotone, ha affidato ai social un lungo messaggio di ringraziamento rivolto ai due club e alle rispettive tifoserie. Parole dirette, sincere, che raccontano un percorso fatto di crescita personale, sacrifici e soddisfazioni. Un’annata vissuta da protagonista, segnata da un cambio di maglia a gennaio e da un rendimento che ha lasciato il segno in entrambe le piazze.

Il legame con la Torres e l’affetto di Sassari

Nel suo messaggio Musso ha voluto dedicare un pensiero speciale alla Torres e alla città di Sassari.

L’attaccante ha definito l’esperienza in Sardegna fondamentale per la sua crescita professionale e umana. Ha ringraziato la tifoseria rossoblù per il sostegno ricevuto sin dal primo giorno, sottolineando come il percorso vissuto alla Torres gli abbia insegnato molto. Parole che confermano il forte legame creato con ambiente, squadra e territorio durante la prima parte della stagione.

L’esperienza a Crotone e le soddisfazioni raggiunte

Dopo il trasferimento di gennaio, Musso ha trovato a Crotone un ambiente ideale per continuare il proprio percorso. Nel messaggio pubblicato sui social, il giocatore ha parlato di mesi spettacolari e di grandi soddisfazioni conquistate grazie all’aiuto del gruppo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla società, allo staff tecnico e ai compagni di squadra, considerati decisivi nel permettergli di esprimersi al massimo livello. Determinante anche il rapporto con i tifosi rossoblù, che lo hanno fatto sentire subito a casa.

Futuro aperto per Antonino Musso dopo una stagione positiva

La stagione di Antonino Musso si chiude quindi con un bilancio estremamente positivo. L’attaccante ha parlato di un capitolo importante della sua carriera, segnato da emozioni forti e risultati significativi. Adesso per il giocatore sarà tempo di riposo prima di ripartire con nuovi obiettivi. Le sue parole trasmettono ambizione e voglia di continuare a crescere, qualità che potrebbero renderlo uno dei profili più interessanti in vista della prossima stagione.