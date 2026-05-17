Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha risposto oggi, 17 maggio 2026, in un’intervista rilasciata a Dazn, alla frecciata lanciata in precedenza dal proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Le dichiarazioni di Cardinale, rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, avevano messo in luce la sua visione sulla presunta distanza tra il calcio italiano, rappresentato dalla Serie A, e il panorama calcistico europeo.

Marotta ha scelto di adottare un approccio misurato, optando per la “risposta seria” tra le due opzioni che aveva, come ha dichiarato, “nel taschino”.

Le sue parole sono state un augurio ben preciso: “Auguro a Cardinale di rimanere ai vertici del Milan e di intraprendere un percorso simile a quello che abbiamo realizzato noi negli ultimi sei anni. Un percorso che ha visto l'Inter conquistare ben 9 trofei, oltre a raggiungere l'importante traguardo di due finali di Champions League e una finale di Europa League. Credo sinceramente che si tratti di un palmarès che non si può e non si deve dimenticare. La risposta ironica? Quella la teniamo da parte per una prossima occasione, per una futura ‘cattiveria’”.

Il contesto della replica di Marotta

Il riferimento del dirigente interista è stato una replica diretta alle affermazioni di Cardinale. Il proprietario rossonero aveva infatti sottolineato, con toni critici, la differenza di livello tra la Serie A e il calcio d'élite europeo, portando ad esempio la sconfitta subita dall’Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint‑Germain.

Cardinale aveva specificato: “Non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5‑0”, evidenziando una performance che, a suo dire, simboleggiava una certa inadeguatezza.

Un augurio strategico e diplomatico

Con il suo intervento, Giuseppe Marotta ha sapientemente evitato un confronto diretto e acceso, preferendo veicolare un messaggio che, da un lato, riconosce e valorizza il percorso di successi intrapreso dall’Inter e, dall'altro, esprime un auspicio di prosperità e risultati anche per il Milan. La scelta di utilizzare la “risposta seria” denota una chiara volontà di mantenere un tono rispettoso e istituzionale, pur senza rinunciare a una sottile, ma efficace, replica.

Questo augurio, lungi dall'essere un attacco, si configura piuttosto come un riconoscimento del meticoloso lavoro svolto dall’Inter negli ultimi anni, un periodo caratterizzato da una notevole continuità gestionale e da una serie impressionante di successi sportivi. La decisione di non ricorrere alla potenziale risposta ironica in questo specifico momento sottolinea l'intenzione di preservare un clima di reciproco rispetto e civiltà tra le due storiche e prestigiose società calcistiche milanesi, nonostante le inevitabili e naturali tensioni che caratterizzano la loro storica rivalità competitiva.