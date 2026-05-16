La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev riprenderà oggi, non prima delle ore 15, sul Campo Centrale. L'incontro seguirà la conclusione della semifinale di doppio che vedrà impegnati gli azzurri Bolelli e Vavassori.

Al momento della sospensione per pioggia, avvenuta ieri sera alle 21.46 dopo un lungo confronto tra arbitro, supervisore e giocatori, il numero uno del mondo Sinner conduceva nel terzo set con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2, con Medvedev al servizio e ai vantaggi. La decisione di rinviare la partita è stata presa mentre la pioggia continuava a cadere su un Centrale gremito di spettatori.

La giornata di ieri e le proteste dei tifosi

Ieri, Sinner era a soli due game dalla vittoria quando il maltempo ha interrotto il match. Dopo aver dominato il primo set, chiuso 6-2 in 33 minuti, l'italiano aveva mostrato segni di affaticamento fisico. Nonostante ciò, e pur avendo perso il secondo set 5-7, Sinner era riuscito a recuperare nel terzo, portandosi prima sull'1-1 e poi sul 4-2 prima della sospensione. Il giudice di sedia aveva inizialmente tentato di far proseguire il gioco, ma la partita è stata infine interrotta.

Il rinvio ha scatenato proteste tra i tifosi al Foro Italico. Molti possessori dei biglietti validi per la giornata di ieri si sono presentati per assistere alla ripresa, ma l'accesso è stato consentito unicamente a chi aveva acquistato il ticket per oggi.

Le forze dell'ordine hanno dovuto chiudere i cancelli per alcuni minuti, riaprendoli solo per i possessori dei biglietti odierni.

La conclusione del match odierno rende improbabile un derby italiano in finale, considerando che prima di Sinner e Medvedev scenderà in campo il connazionale Darderi contro Casper Ruud.

Quote e pronostici per la vittoria

I bookmaker indicano Jannik Sinner come nettamente favorito per la vittoria. Le quote per il suo successo contro Medvedev sono fissate a 1,05, mentre una vittoria di Medvedev pagherebbe 10 volte la posta. Il successo di Sinner in due set è quotato a 1,95.

Per la vittoria dell'intero torneo, Sinner è in pole position con una quota di 1,15, che sale leggermente a 1,60 se dovesse vincere senza perdere alcun set. Alle sue spalle, le quote vedono Ruud a 9,00, Medvedev a 16 e Darderi a 25.