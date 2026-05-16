Il tecnico Massimiliano Allegri ha fornito importanti aggiornamenti sullo stato di forma della squadra in vista della prossima e impegnativa trasferta contro il Genoa. La notizia principale riguarda il recupero di Luka Modric, il quale è stato dichiarato "a disposizione" e pronto a unirsi al gruppo per la partita. Il centrocampista croato ha completato con successo il percorso di recupero, allenandosi regolarmente con la squadra e testando la maschera protettiva, necessaria dopo il recente intervento al volto. La sua presenza in campo è dunque confermata, portando un'iniezione di fiducia e qualità al centrocampo.

Allegri ha sottolineato l'importanza del rientro di Modric, affermando con chiarezza che il giocatore "viene con noi" per l'incontro. Questa conferma dissipa ogni dubbio sulla sua partecipazione e evidenzia la sua piena idoneità fisica. La partita contro il Genoa, in programma con calcio d'inizio alle 12:00 CET, si preannuncia come un test significativo, e l'esperienza di Modric sarà un fattore determinante per la strategia della squadra. La sua capacità di gestire il possesso palla e di creare occasioni da gol è considerata cruciale per il risultato finale.

Il rientro di Modric: un pilastro per il centrocampo

Il ritorno in campo di Luka Modric rappresenta un rinforzo di notevole spessore per la formazione.

Dopo aver superato i test fisici e aver dimostrato di essere pienamente recuperato, il centrocampista croato è pronto a riprendere il suo ruolo di leader in mezzo al campo. La sua presenza non solo eleva il livello tecnico della squadra, ma offre anche maggiore solidità e visione di gioco, elementi indispensabili in una sfida complessa come quella che attende la squadra a Genova. L'allenamento con la maschera protettiva è stato un passaggio fondamentale per garantire la sua sicurezza e la sua completa integrazione nel gruppo, confermando la sua determinazione e professionalità.

L'incertezza su Samuele Ricci: la distorsione alla caviglia

Parallelamente al recupero di Modric, la situazione di Samuele Ricci presenta invece delle incertezze.

Il giovane centrocampista ha subito una distorsione alla caviglia, un infortunio che lo rende al momento indisponibile. Il tecnico Allegri ha espresso cautela riguardo ai tempi di recupero e alla sua possibile partecipazione alla partita, dichiarando che le sue condizioni verranno valutate "domani mattina". Questa attesa sottolinea la delicatezza dell'infortunio e la necessità di un monitoraggio costante prima di prendere qualsiasi decisione definitiva sulla sua convocazione.

L'assenza di Ricci, qualora fosse confermata, priverebbe la squadra di un'alternativa importante a centrocampo, mettendo in luce l'importanza di ogni singolo elemento della rosa. La speranza è che l'infortunio non sia grave e che il giocatore possa rientrare a disposizione il prima possibile, contribuendo con il suo dinamismo e la sua energia. La gestione di questi infortuni è fondamentale per mantenere alta la competitività in un campionato lungo e impegnativo.