La nazionale colombiana ha ufficializzato la lista dei ventisei calciatori convocati per il prossimo Mondiale 2026, che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il commissario tecnico Néstor Lorenzo ha selezionato un gruppo che bilancia sapientemente esperienza e nuove energie, confermando la presenza di due atleti di spicco che militano nel campionato italiano di Serie A: il difensore Jhon Lucumí del Bologna e Yerry Mina del Cagliari.

Tra i nomi di maggiore risonanza figurano James Rodríguez e Luis Díaz, chiamati a ricoprire un ruolo chiave nella guida della squadra in questa prestigiosa competizione internazionale.

Il rientro di figure esperte come David Ospina e Juan Fernando Quintero arricchisce ulteriormente la rosa. D'altro canto, tra le esclusioni più notevoli si registrano quelle degli attaccanti Rafael Santos Borré e Kevin Viveros. Il cammino della Colombia nel torneo inizierà il 17 giugno allo storico stadio Azteca di Città del Messico contro l'Uzbekistan. Successivamente, la squadra affronterà la Repubblica Democratica del Congo a Guadalajara, per poi concludere la fase a gironi il 27 giugno a Miami contro il Portogallo.

La rosa della Colombia per il Mondiale

Per James Rodríguez, questa edizione del Mondiale segnerà la sua terza partecipazione alla Coppa del Mondo, offrendogli l'opportunità di stabilire un nuovo record come il calciatore colombiano con il maggior numero di presenze nella storia del torneo.

La selezione operata da Lorenzo include diversi altri elementi di rilievo, distribuiti nei vari reparti. In difesa, oltre a Lucumí e Mina, spiccano nomi come Davinson Sánchez, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica e Deiver Machado. Il centrocampo, fulcro del gioco, vedrà all'opera, oltre a Quintero e Rodríguez, talenti quali Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal e Jaminton Campaz. L'attacco, infine, oltre alla stella Luis Díaz, potrà contare sulle capacità realizzative di Juan Camilo Hernández, Luis Javier Suárez, Carlos Gómez e Jhon Córdoba.

I calciatori dalla Serie A e le sfide del girone

La presenza di Jhon Lucumí e Yerry Mina, entrambi protagonisti nel campionato italiano di Serie A, sottolinea la fiducia riposta dal commissario tecnico Lorenzo nei confronti dei calciatori che si sono distinti nel contesto calcistico italiano.

La Colombia si appresta ad affrontare un girone impegnativo, che la vedrà confrontarsi con avversari di calibro internazionale come il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo, oltre all'incontro inaugurale con l'Uzbekistan. L'obiettivo primario della nazionale sudamericana è chiaramente quello di superare la fase a gironi e di consolidare la propria crescita e il proprio prestigio sul palcoscenico calcistico mondiale.