Il campionato di Serie A si è concluso soltanto ieri, ma il calciomercato sembra già essere entrato nel vivo. Nonostante l’apertura ufficiale sia fissata per il primo di luglio, le grandi del calcio italiano stanno infatti lavorando sottotraccia tra trattative, sondaggi e rivoluzioni tecniche destinate a cambiare il volto della prossima stagione.

Fra i club più attivi ci sarebbe l’Inter, che avrebbe messo gli occhi su Tomas Aranda, centrocampista argentino classe 2007 del Boca Juniors. Il giovane talento sudamericano viene considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino e il club guidato da Juan Roman Riquelme avrebbe già fissato una clausola rescissoria da 20 milioni di euro per evitare di perderlo a cifre inferiori.

Una valutazione molto alta per un calciatore di appena 19 anni, ma che non avrebbe spaventato del tutto Giuseppe Marotta. L’Inter starebbe infatti studiando una strategia per abbassare le richieste economiche del Boca e provare a portare Aranda a Milano già durante questa estate.

Juventus, Jonathan David può già partire

Non soltanto acquisti però. Anche il mercato in uscita promette di diventare centrale nelle strategie delle big italiane. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, Jonathan David sarebbe già vicino all’addio alla Juventus dopo una stagione molto al di sotto delle aspettative.

L’attaccante canadese avrebbe attirato l’interesse di diversi club di Premier League. Newcastle, Aston Villa, Leeds, Brighton e Crystal Palace starebbero monitorando la situazione del centravanti, convinti di poter chiudere l’operazione a cifre contenute oppure tramite un prestito con diritto di riscatto.

La stagione negativa vissuta da David avrebbe inevitabilmente abbassato il valore del giocatore e la Juventus difficilmente potrà pretendere cifre elevate per lasciarlo partire.

Milan, rivoluzione totale: spunta anche Xavi

Movimenti importanti anche in casa Milan, dove la rivoluzione avviata da Gerry Cardinale è destinata a rimescolare completamente gli equilibri interni del club rossonero.

Con una nota ufficiale Red Birds ha dato il commiato a tutti i dirigenti di spicco e al tecnico Massimiliano Allegri, che paga con il licenziamento la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan starebbe quindi iniziando a valutare nuovi profili per la guida tecnica. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Tancredi Palmeri, tra i nomi monitorati ci sarebbe anche quello di Xavi.