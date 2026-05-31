Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus e il Bayern Monaco potrebbero effettuare uno scambio in difesa che vedrebbe Bremer andare in Bundesliga al posto di Kim. Leao intanto saluta il Milan mentre la Roma si prepara ad accogliere D'Amico.

Bremer-Bayern, prende forma l’ipotesi scambio con Kim

Stando a quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il Bayern Monaco avrebbe individuato in Gleison Bremer uno dei principali obiettivi per rinforzare la propria difesa. Il centrale brasiliano della Juventus continua infatti ad avere estimatori in tutta Europa e il club bavarese sarebbe pronto a muoversi concretamente nelle prossime settimane.

La valutazione fatta dai tedeschi si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante ma che il Bayern vorrebbe ridurre attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica.

Il nome individuato sarebbe quello di Kim Min-jae, difensore sudcoreano che conosce molto bene il calcio italiano grazie alla sua esperienza al Napoli. Una soluzione che potrebbe anche trovare il gradimento della Juventus e soprattutto di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, riabbraccerebbe volentieri il centrale con cui conquistò uno storico scudetto in azzurro, considerandolo un profilo ideale per guidare la retroguardia bianconera.

Leao apre all’addio, la Roma pensa a Zappacosta

Nel frattempo, in casa Milan, le parole di Rafael Leao sembrano aver aperto definitivamente uno scenario di separazione.

Intervistato da SportTv, l’attaccante portoghese ha dichiarato: “Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch'io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato”. Dichiarazioni che hanno immediatamente alimentato le voci di mercato attorno al lusitano, già seguito con interesse dal Manchester United e da altri top club europei. Dopo anni vissuti tra prestazioni di alto livello e momenti di forte discontinuità, l’avventura di Leao a Milano potrebbe quindi essere arrivata ai titoli di coda.

A Roma, invece, si attende soltanto l’ufficialità dell’arrivo di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo. Il dirigente sta definendo gli ultimi dettagli per lasciare l’Atalanta e iniziare la propria esperienza nella Capitale.

E proprio da Bergamo potrebbe arrivare il primo rinforzo per Gian Piero Gasperini. Il nome che circola oggi è quello di Davide Zappacosta, esterno che ha costruito gran parte della sua maturazione calcistica proprio sotto la guida del tecnico piemontese. La sua conoscenza degli schemi gasperiniani potrebbe renderlo un innesto immediatamente funzionale per il nuovo progetto giallorosso.