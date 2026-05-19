Rolando Maran è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della nazionale albanese. L’annuncio è giunto oggi, 19 maggio 2026, durante una conferenza stampa tenutasi a Tirana, dove il presidente della Federcalcio albanese, Armand Duka, ha presentato l’allenatore italiano. Al suo fianco era presente anche l’ex CT Silvinho, in un passaggio di consegne che segna l’inizio di un nuovo ciclo per la selezione balcanica. Maran, 62 anni, assume l’incarico con un contratto biennale, portando con sé una vasta esperienza maturata sulle panchine di diverse squadre italiane, tra cui il Brescia.

Durante la presentazione, il presidente Duka ha illustrato le motivazioni alla base della scelta federale: “Rendiamo pubblico il nome del nuovo commissario tecnico dell’Albania ed è Rolando Maran. Ringraziamo Silvinho e il suo staff, ci siamo separati di comune accordo. Apriamo un nuovo ciclo con un allenatore non più giovanissimo, come Maran. Puntiamo al primo posto in Nations League e alla qualificazione a EURO 2028, e poi continuiamo a perseguire l’obiettivo che non abbiamo mai raggiunto, ovvero partecipare ai Mondiali”. L'ambizione è chiara: elevare il profilo internazionale della Nazionale albanese e raggiungere traguardi storici.

Le prime dichiarazioni del CT Maran

Visibilmente emozionato, Maran ha espresso la sua gratitudine e il suo profondo senso di responsabilità per l’incarico ricevuto: “Grazie per questa opportunità.

Ho seguito da vicino la Nazionale albanese, mi state dando l’opportunità di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero, qualcosa che si percepisce quando si parla con un tifoso albanese. Voglio trasmettere il grande amore per questa maglia. Per me è un impegno che mi assumo, qualcosa che sento dentro, un sentimento fortissimo per questa missione, per trasmettere in campo ciò che rappresentate”. Le sue parole hanno sottolineato l'intenzione di infondere passione e dedizione nella squadra.

Obiettivi e percorso dell'allenatore

L’Albania, reduce dalla recente eliminazione ai playoff per mano della Polonia, si appresta dunque a inaugurare una fase cruciale con l’obiettivo primario di migliorare i propri risultati a livello internazionale e, soprattutto, di centrare la qualificazione ai Mondiali, un traguardo finora mai raggiunto.

Rolando Maran, originario di Trento, vanta una lunga e consolidata carriera da allenatore nel calcio italiano, avendo guidato formazioni di Serie A come Chievo, Cagliari e Genoa, oltre al già citato Brescia. La decisione della Federcalcio albanese di affidarsi a un tecnico di comprovata esperienza riflette la volontà di garantire continuità e solidità al progetto della nazionale. La nuova avventura di Maran inizia con grandi aspettative e con la promessa di trasmettere alla squadra la sua passione e il suo attaccamento alla maglia, valori che il tecnico ha voluto rimarcare fin dalle sue prime dichiarazioni pubbliche.