Federico Valverde, centrocampista chiave del Real Madrid, è stato ufficialmente escluso dal prossimo Clasico contro il Barcellona, un match cruciale in programma domenica al Camp Nou. La decisione è stata presa a seguito di un trauma cranico riportato dal giocatore uruguaiano durante un alterco avvenuto in allenamento con il compagno di squadra Aurélien Tchouaméni. Il club ha prontamente annunciato che Valverde dovrà osservare un periodo di riposo forzato, stimato tra i 10 e i 14 giorni, e ha contemporaneamente aperto dossier disciplinari nei confronti di entrambi i calciatori coinvolti nell'episodio.

L'incidente e le conseguenze mediche

L'episodio che ha portato all'esclusione di Valverde si è verificato durante la sessione di allenamento mattutina della prima squadra. Un acceso alterco tra il centrocampista uruguaiano e Tchouaméni è degenerato, culminando con il colpo alla testa subito da Valverde. Il giocatore è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure, inclusi punti di sutura per la ferita. Il successivo referto medico ha confermato la diagnosi di trauma cranico, rendendo indispensabile il periodo di riposo prescritto dai protocolli medici del club. Questa indisponibilità priverà il Real Madrid di un elemento fondamentale per l'imminente sfida contro i rivali storici.

La reazione del Real Madrid e la crisi interna

La dirigenza del Real Madrid ha reagito con fermezza all'accaduto, non solo escludendo Valverde dal Clasico per motivi di salute, ma anche avviando un'indagine interna approfondita. Sono stati aperti dossier disciplinari sia per Valverde che per Tchouaméni, un segnale chiaro della volontà del club di ristabilire l'ordine e la disciplina all'interno dello spogliatoio. L'incidente ha infatti scatenato una vera e propria crisi interna, evidenziando tensioni e una potenziale frattura nel gruppo squadra. Questo episodio, avvenuto in un momento particolarmente delicato della stagione agonistica, ha messo in luce la necessità di un intervento deciso da parte della società per ricompattare la squadra e affrontare al meglio i prossimi impegni.