Alla vigilia di Catanzaro-Bari, la squadra allenata da Alberto Aquilani è l'unica sicura del proprio posizionamento in classifica.

In una Serie B quanto mai incerta, dove le prime quattro hanno mantenuto un ritmo altissimo per gli standard della categoria, confermarsi per il terzo anno di fila non era semplice, ma i giallorossi sono riusciti nuovamente a stupire tutti esprimendo un calcio efficace, organizzato e riconoscibile, capace di dare continuità ai risultati e di consolidare il percorso intrapreso nelle ultime stagioni. Il Catanzaro ha infatti costruito la propria classifica attraverso rendimento costante, equilibrio tattico e una precisa identità di gioco, elementi che hanno permesso alla squadra di restare stabilmente nelle zone alte del campionato.

L'ultima giornata della stagione regolare vede la squadra del capoluogo calabrese scontrarsi contro un Bari alle porte della zona retrocessione e reduce da una stagione di Serie B che ha visto il cambio in panchina più volte, partendo con Vivarini, poi sostituito da Caserta, per arrivare a Longo. Per i pugliesi si tratta di una gara dal peso specifico notevole, con la necessità di ottenere un risultato positivo per evitare ulteriori complicazioni nella corsa salvezza e chiudere nel migliore dei modi un'annata travagliata.

Il Catanzaro arriva al match dopo la sconfitta arrivata negli ultimi minuti contro il Palermo, che però non ha scalfito le certezze della squadra. Con molta probabilità si vedrà un ampio turnover per recuperare giocatori importanti, come il capitano Pietro Iemmello, e per evitare brutte sorprese in vista dei play-off, con giocatori come Costantino Favasuli, diffidati.

La gestione delle energie e delle rotazioni sarà infatti uno dei temi principali della sfida.

Il pensiero di Aquilani

Alla vigilia di Catanzaro-Bari, Alberto Aquilani sottolinea come la partita non verrà presa sottogamba, nonostante l'inevitabile attenzione verso i play-off, e si definisce fiducioso nei confronti del gruppo. L'obiettivo è chiudere bene la regular season e presentarsi agli spareggi promozione nelle migliori condizioni possibili.L'appuntamento è dunque venerdì 8 maggio allo Stadio Nicola Ceravolo alle ore 20:30 con Catanzaro-Bari per chiudere una stagione lunga e iniziare un percorso che potrebbe portare i giallorossi in Serie A.