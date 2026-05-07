Un episodio di violenta rissa ha scosso profondamente lo spogliatoio del Real Madrid al termine dell'allenamento odierno, coinvolgendo i centrocampisti Aurelien Tchouameni e Federico Valverde. I due giocatori sono venuti alle mani in un alterco fisico che ha richiesto l'intervento immediato dei compagni di squadra per separarli. La situazione, già particolarmente tesa e carica di nervosismo nei giorni precedenti, è degenerata dopo che Valverde avrebbe rifiutato di stringere la mano a Tchouameni. Questo gesto, atteso per chiudere una precedente discussione nata da un intervento giudicato troppo duro durante una sessione di allenamento, ha invece innescato lo scontro fisico.

La lite ha avuto conseguenze fisiche dirette per Valverde, il quale ha riportato una contusione significativa e un taglio profondo sopra il sopracciglio. È stato chiarito che l'infortunio non è stato causato da un colpo diretto del compagno, bensì dall'impatto con l'angolo di un tavolo presente nello spogliatoio. Il giocatore uruguaiano è stato immediatamente trasportato in un ospedale vicino per ricevere le cure mediche necessarie, dove gli sono stati applicati dei punti di sutura. L'allenatore Alvaro Arbeloa ha accompagnato personalmente Valverde al centro medico, un dettaglio che sottolinea la serietà e l'impatto dell'accaduto sull'ambiente della squadra.

Il club convoca una riunione d'urgenza e valuta sanzioni

A seguito dell'incidente, la dirigenza del Real Madrid ha reagito prontamente convocando una riunione straordinaria all'interno dello spogliatoio. All'incontro ha partecipato anche il direttore generale, José Ángel Sánchez, per affrontare la delicata situazione e valutare le azioni da intraprendere. Sul tavolo ci sono possibili e severe sanzioni disciplinari per entrambi i calciatori coinvolti, che potrebbero variare da multe economiche significative fino a un periodo di esclusione temporanea dalla squadra. L'episodio è stato definito come “il più grave mai vissuto a Valdebebas”, il rinomato centro sportivo del Real Madrid, e si verifica in un momento già critico per il club, reduce da una stagione senza titoli e con un clima interno appesantito da crescenti tensioni e malumori diffusi.

Clima teso prima del Clasico e tensioni pregresse

La rissa tra Tchouameni e Valverde si inserisce in un contesto di crescente nervosismo e pressione nello spogliatoio del Real Madrid, a pochi giorni dal cruciale Clasico contro il Barcellona. Questa partita potrebbe, infatti, consegnare il titolo della Liga ai rivali catalani, aumentando ulteriormente la posta in gioco e la tensione sull'ambiente madridista. La tensione tra i due giocatori era già emersa in modo significativo durante l'allenamento del giorno precedente, quando l'intervento dei compagni era stato indispensabile per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. L'episodio odierno segue altre recenti segnalazioni di malumori e disordini all'interno della squadra, in una stagione complessivamente segnata da risultati deludenti e da forti critiche da parte dei tifosi.

Entrambi i giocatori rischiano ora l'esclusione dalla rosa per la prossima, imminente partita, mentre il club ha prontamente avviato un procedimento disciplinare interno per fare piena chiarezza sull'accaduto e prendere tutti i provvedimenti del caso, al fine di ristabilire la disciplina e la serenità all'interno del gruppo.