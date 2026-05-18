Ezri Konsa, difensore dell'Aston Villa, ha svelato il legame speciale tra il club e il suo più celebre tifoso, il Principe William. In vista della finale di Europa League a Istanbul, Konsa ha condiviso quello che considera "il più grande complimento" della sua carriera: essere stato definito "Rolls-Royce" dall'erede al trono britannico.

Il centrale inglese ha descritto il sostegno "surreale" ricevuto dal Principe di Galles, la cui presenza è stata cruciale. William era a Villa Park per la vittoria per 4-0 sul Nottingham Forest, risultato che ha garantito all'Aston Villa la prima finale europea dal 1982 e la possibilità di conquistare un trofeo dal 1996.

Konsa ha ammesso che, durante le partite, "a volte sei così concentrato che non realizzi l'importanza di averlo lì". Solo dopo, riflettendo, si pensa: "Mi ha appena stretto la mano, conosce il mio nome...".

Il soprannome indimenticabile

Konsa ha ricordato con emozione il momento in cui il Principe William gli ha attribuito il soprannome: "Una volta mi ha chiamato Rolls-Royce e mi basta questo. Me lo porterò dietro per sempre". Il difensore ha evidenziato la profonda passione del principe per il club: "Conosce ogni giocatore, viene negli spogliatoi e mostra rispetto a tutti. Il suo sostegno è fantastico per il club e per noi giocatori", un legame di grande orgoglio per l'Aston Villa.

Un sostegno che va oltre il campo

Il Principe William non è solo un tifoso illustre, ma anche patron della Football Association. La sua attesa presenza a Istanbul per la finale di Europa League sottolinea l'importanza dell'evento, con l'Aston Villa che punta al primo trofeo dal 1996. Konsa ha rivelato che alcuni compagni stranieri, inizialmente ignari del suo ruolo, hanno poi compreso la statura del principe e l'impatto del suo appoggio. "A volte ci si rende conto solo in un secondo momento di quanto sia significativo il suo sostegno", ha aggiunto Konsa.

Il coinvolgimento del Principe William nella vita del club è profondo, tanto da includere, in passato, la partecipazione anonima a forum di tifosi sotto pseudonimo.

Questa vicinanza e il rispetto mostrato ai giocatori sono considerati un valore aggiunto inestimabile per l'Aston Villa, che si prepara ad affrontare una delle sfide più significative della sua storia recente.