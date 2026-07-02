Tyson Fury torna a far parlare di sé con un nuovo appuntamento sul ring prima del grande atteso confronto con Anthony Joshua, già ribattezzato “La battaglia d’Inghilterra”. Il pugile britannico ha annunciato che a fine luglio affronterà il polacco Mariusz Wach in un incontro di beneficenza in Thailandia.

L’annuncio e il match in Thailandia

Il 37enne ex campione del mondo dei pesi massimi ha comunicato la notizia tramite un post sui social, confermando data e sede del combattimento.

"Sono molto felice di annunciare che affronterò Mariusz Wach dal vivo ed esclusivamente qui a Pattaya, in Thailandia".

L’incontro è previsto per il 24 luglio al Max Muay Thai Stadium di Pattaya e sarà disputato sulla distanza delle 12 riprese. L’evento avrà carattere benefico, con il ricavato destinato ai bambini senzatetto e in difficoltà della zona.

Beneficenza e produzione Netflix

Secondo quanto riportato, l’incontro sarà anche al centro di una produzione Netflix dedicata alla famiglia Fury, inserita nella serie reality "The Fury Family". Per l’evento sono stati messi in vendita solo 1.500 biglietti VIP.

Il contesto sportivo e il ritorno di Fury

Mariusz Wach, soprannominato “Il Vichingo”, vanta un record professionistico di 39 vittorie e 13 sconfitte.

Fury è tornato a combattere ad aprile, ottenendo una vittoria ai punti contro il russo Arslanbek Makhmudov al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

Il pugile britannico aveva annunciato il ritiro dopo la seconda sconfitta contro l’ucraino Oleksandr Usyk, per poi rientrare ufficialmente dopo un anno di stop.

Nel frattempo, anche Anthony Joshua sarà impegnato il 25 luglio in Arabia Saudita contro l’albanese Kristian Prenga, in vista del loro atteso scontro diretto di fine anno.