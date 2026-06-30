La Juventus continua a lavorare per individuare il portiere dal quale ripartire nella prossima stagione e starebbe valutando anche profili alternativi ai nomi più blasonati. Il Milan, invece, prosegue la ricerca del difensore centrale richiesto da Ruben Amorim, mentre il Napoli sembrerebbe aver compiuto un passo decisivo verso l'acquisto di Exequiel Zeballos, uno dei talenti più interessanti del calcio argentino.

Atubolu entra nei radar della Juventus, il Milan pensa anche a Lisandro Martínez

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Mirko Di Natale, Noah Atubolu sarebbe emerso come una concreta alternativa per la porta della Juventus.

L'estremo difensore del Friburgo era stato vicino a un trasferimento in Premier League, ma l'operazione sarebbe sfumata proprio nelle battute finali. Una situazione che avrebbe riaperto la corsa al classe 2002, finito nel mirino della dirigenza bianconera.

L'obiettivo principale della Juventus resterebbe quello di arrivare a Emiliano Martínez o Guglielmo Vicario, ma qualora entrambe le piste dovessero complicarsi, Atubolu potrebbe scalare rapidamente le gerarchie. Il portiere tedesco viene considerato un profilo affidabile e con ampi margini di crescita, anche se il Friburgo non sarebbe disposto a fare sconti e continuerebbe a valutarlo intorno ai 25 milioni di euro.

Sul fronte Milan, invece, continua ad allungarsi la lista dei candidati per rinforzare il centro della difesa.

Dopo Antonio Silva e Gonçalo Inácio, nelle ultime ore sarebbe emerso anche il nome di Lisandro Martínez, centrale argentino di proprietà del Manchester United. Reduce da una stagione vissuta ai margini delle gerarchie dei Red Devils, con appena 18 presenze e 1.231 minuti complessivi in Premier League, il difensore potrebbe rappresentare un'occasione di mercato. Lo United, però, continuerebbe a chiedere almeno 35 milioni di euro per lasciarlo partire, una cifra elevata ma non ritenuta proibitiva dalla dirigenza rossonera per un giocatore nel pieno della maturità calcistica.

Napoli, accordo in arrivo per Zeballos?

Il Napoli, intanto, sarebbe vicino a chiudere uno dei colpi più interessanti della propria estate.

Secondo quanto riferito dal giornalista Valter De Maggio, il club partenopeo avrebbe raggiunto un accordo totale sia con Exequiel Zeballos sia con il Boca Juniors, proprietario del cartellino dell'attaccante argentino.

L'intesa riguarderebbe dunque sia il giocatore sia il club sudamericano, segnale che l'operazione sarebbe ormai ai dettagli conclusivi. Restano ancora riservate le cifre complessive dell'affare ma il Napoli, almeno stando alle parole di De Maggio, sembrerebbe aver bruciato la concorrenza assicurandosi uno dei prospetti offensivi più promettenti del calcio argentino.