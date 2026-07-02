La giornata azzurra a Wimbledon ha preso il via con esiti contrastanti sui campi in erba londinesi. Nel tabellone femminile, la giovane promessa Tyra Grant ha subito una battuta d'arresto significativa, venendo eliminata al secondo turno. Contemporaneamente, sul fronte maschile, la sfida tra Lorenzo Sonego e Gabriel Diallo si sta rivelando particolarmente combattuta e avvincente, con il punteggio dei set in perfetto equilibrio, promettendo un finale al cardiopalma.

L'eliminazione di Tyra Grant nel tabellone femminile

La diciottenne Tyra Grant, che aveva recentemente celebrato con entusiasmo la sua prima storica vittoria in un torneo del Grande Slam, non è riuscita a proseguire il suo promettente cammino sul prestigioso prato londinese.

L'atleta italiana è stata sconfitta al secondo turno dalla ceca Marie Bouzkova, ventunesima testa di serie del torneo e avversaria di indubbia esperienza. Il match si è concluso con il punteggio di 7‑5, 6‑3 a favore della Bouzkova, che ha mostrato una prestazione solida, determinata e priva di sbavature, interrompendo così l'avventura di Grant a Wimbledon dopo un inizio incoraggiante.

Il match in equilibrio tra Sonego e Diallo

Sul campo maschile, l'incontro tra l'italiano Lorenzo Sonego e il canadese Gabriel Diallo sta regalando emozioni intense e grande incertezza agli spettatori. I due tennisti sono attualmente sull'1‑1 nei set, con il primo parziale vinto da Sonego al tie‑break con un combattuto 7‑6, mentre il secondo set è stato aggiudicato da Diallo con il punteggio di 4‑6.

La partita si mantiene aperta e avvincente, con entrambi i giocatori che lottano strenuamente punto su punto per conquistare il prezioso passaggio al turno successivo. La tensione è palpabile e il risultato finale è ancora tutto da scrivere, rendendo l'incontro uno dei più seguiti della giornata.

Il percorso di Grant a Wimbledon

L'eliminazione di Tyra Grant giunge dopo un esordio decisamente promettente nel torneo. La giovane azzurra aveva infatti conquistato la sua prima affermazione in un Major al primo turno, superando la britannica Katie Boulter con un convincente 6‑4, 6‑2. Questa importante vittoria le aveva permesso non solo di avanzare nel tabellone principale, ma anche di compiere un significativo balzo in avanti nel ranking WTA, posizionandosi tra le prime 150 giocatrici al mondo.

Nonostante la sconfitta odierna, la sua esperienza a Wimbledon rimane un tassello fondamentale e di grande valore per la sua crescita professionale nel circuito internazionale.

Anche per Lorenzo Sonego, la sfida contro Diallo si sta rivelando un banco di prova estremamente significativo per le sue ambizioni nel torneo. Dopo aver dimostrato grande resilienza e sangue freddo nel conquistare il set iniziale, il tennista torinese ha dovuto cedere il secondo parziale, rimettendo in discussione l'esito dell'incontro. Il confronto resta decisivo per le aspirazioni di entrambi i giocatori nel prestigioso torneo londinese, con la posta in gioco molto alta.