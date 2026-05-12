La federazione calcistica slovacca ha ufficialmente nominato Vladimir Weiss commissario tecnico della nazionale slovacca di calcio. Sostituisce Francesco Calzona, dimessosi il mese scorso, segnando un ritorno significativo per Weiss, già selezionatore dal 2008 al 2012.

Il sessantenne Weiss torna sulla panchina dopo averla condotta agli ottavi dei Mondiali del 2010. Dal 2021, ha allenato con successo lo Slovan Bratislava, vincendo il campionato slovacco ogni stagione. I successi hanno convinto la federazione a puntare su di lui per rilanciare il progetto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026.

Il cambio alla guida tecnica dopo l’addio di Calzona

Francesco Calzona ha lasciato la guida della Slovacchia dopo quattro anni, dopo la sconfitta contro il Kosovo nei play-off che ha precluso la Coppa del Mondo. Calzona aveva raggiunto gli ottavi di Euro 2024, dove la Slovacchia è stata eliminata dall’Inghilterra.

Il rientro di Vladimir Weiss è stato approvato all’unanimità dal comitato esecutivo. La federazione ha ringraziato lo Slovan Bratislava per aver liberato il tecnico senza indennizzo, sottolineando la collaborazione per il bene del calcio slovacco.

Il profilo di Weiss e i prossimi impegni

Vladimir Weiss è riconosciuto come il tecnico più vincente nella storia della Slovacchia indipendente.

Oltre alla precedente esperienza con la nazionale, ha guidato club come Artmedia Petržalka, Saturn Ramenskoje e lo Slovan Bratislava, con numerosi successi. La sua candidatura era stata valutata nei giorni precedenti alla nomina.

La nazionale slovacca si prepara ora ai prossimi impegni: due amichevoli contro Malta e Montenegro (primo e cinque giugno) e le partite della Nations League C tra settembre e novembre contro Moldavia, Isole Faroe e Kazakistan. L’obiettivo della federazione e di Weiss è rilanciare la nazionale ai vertici del calcio europeo.