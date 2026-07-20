Achille Polonara entra a far parte dello staff dell'Avellino Basket, squadra impegnata nel campionato di Serie A2. L'ex giocatore azzurro ricoprirà il ruolo di assistant coach al fianco dell'allenatore Gennaro Di Carlo.

Dal campo alla panchina

Polonara, 34 anni, aveva provato nei mesi scorsi a tornare ad allenarsi proprio ad Avellino, prima di interrompere il percorso da giocatore.

Nel maggio 2025 gli era stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta che, nell'ottobre dello stesso anno, lo aveva costretto anche a trascorrere circa dieci giorni in coma.

Ora per l'anconetano inizia una nuova fase della carriera, questa volta in panchina, con l'obiettivo di mettere a disposizione della squadra la propria esperienza.

"Non vedo l'ora di iniziare"

Polonara ha espresso entusiasmo per il nuovo incarico.

"Ringrazio l'Halley Campania Avellino Basket per questa enorme opportunità. Non vedo l'ora di iniziare: sono davvero molto carico e felice di poter vivere questa nuova esperienza e collaborare con coach Di Carlo e tutto lo staff".