Il Ravenna Calcio si prepara ad accogliere un nome di risonanza mondiale: Ronaldinho. Il vicepresidente del club di Serie C, Ariedo Braida, ha infatti confermato l'imminente tesseramento del fuoriclasse brasiliano, oggi 46enne, che andrà a rinforzare la squadra guidata da Ignazio Cipriani. L'annuncio, definito da Braida un "colpo straordinario" per la società romagnola, ha già generato grande attesa.

"Ronaldinho è un campione senza età", ha dichiarato Braida, sottolineando la statura del giocatore. L'arrivo del brasiliano è visto come un'opportunità unica per il Ravenna.

Il vicepresidente ha inoltre anticipato che "nei prossimi giorni ci sarà un evento di presentazione" dedicato a questo "grandissimo personaggio", che promette di attirare l'attenzione mediatica ben oltre i confini locali. Sull'eventualità di vederlo scendere in campo, Braida ha mantenuto un alone di mistero: "Giocherà? Lo vedremo, ma non è escluso. Come ripeto, un campione, e lui è un fuoriclasse, non ha età".

L'ufficializzazione a Miami e le parole del campione

L'accordo con Ronaldinho sarà ufficializzato la prossima settimana, con un evento speciale in programma a Miami. Il campione brasiliano ha già espresso il suo entusiasmo per questa nuova fase della sua carriera, manifestando il desiderio di tornare a calcare i campi da gioco.

"Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani", ha affermato. Per Ronaldinho, il calcio è sempre stato "una fonte di gioia", e il suo obiettivo è "portare lo stesso spirito a Ravenna". Questo ritorno segna un capitolo inatteso per l'ex stella, che aveva ufficialmente lasciato il calcio giocato nel 2018, dopo la rescissione del contratto con la sua ultima squadra, il Fluminense.

Un progetto tra marketing e visibilità internazionale

L'ingaggio di Ronaldinho da parte del Ravenna Calcio si inserisce in un progetto ambizioso che va oltre il mero aspetto sportivo. Il club punta a sfruttare l'enorme immagine e il prestigio del fuoriclasse per un'operazione che unisce marketing e visibilità internazionale.

La presentazione ufficiale, che si terrà negli Stati Uniti, non sarà solo un momento celebrativo, ma includerà anche un'iniziativa benefica: il Ravenna realizzerà una donazione a Street Soccer USA, un ente che promuove il calcio come strumento di sviluppo sociale. Per molti osservatori, il coinvolgimento di Ronaldinho potrebbe avere un carattere più simbolico che sportivo, con un ruolo predominante nella promozione del marchio e nell'attrazione di nuovi interessi, piuttosto che nella partecipazione attiva alle partite sul campo.