Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, ha espresso il suo auspicio per il futuro rossonero, sottolineando l'importanza di ritrovare stabilità e una chiara visione. In un'intervista, Tare ha dichiarato: "Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio per il futuro". L'ex dirigente, sollevato dopo la mancata qualificazione in Champions League, si dedica alla famiglia.

Riguardo a Rafael Leao, l'attaccante portoghese spesso al centro di voci di mercato, Tare ha fornito la sua analisi. "Non so se fa bene o male a desiderare nuove esperienze, ma quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso", ha affermato.

Ha aggiunto che le qualità di Leao sono indiscutibili, ma il giocatore "deve solo trovare continuità perché è uno che può deciderle da solo". L'ex dirigente ha anche riconosciuto "quest’anno non è successo anche per i problemi fisici che ha avuto", evidenziando come il futuro di Leao sia legato alla sua capacità di superare le difficoltà e ritrovare la costanza di rendimento.

Il commento su Allegri e il Napoli

L'ex dirigente rossonero ha commentato con favore la scelta del Napoli di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, definendola "ottima". "È un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia, in linea con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere per la prossima stagione", ha dichiarato Tare.

Ha rivelato un rapporto personale stretto con il tecnico: "Io e Max ci sentiamo spesso, ogni due o tre giorni ci telefoniamo: qualche errore lo abbiamo fatto, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo". Tare ha così ribadito la sua stima professionale per Allegri, confidando nelle sue capacità di rilanciare il progetto tecnico partenopeo.

Il contesto attuale del Milan

Le riflessioni di Tare sul Milan si inseriscono in un momento delicato di transizione. Il club deve ridefinire le proprie strategie dopo una stagione complicata. L'uscita di diversi dirigenti e l'incertezza sul futuro di giocatori chiave, come Leao, pongono la società rossonera di fronte a scelte cruciali. Le parole di Tare evidenziano la necessità di stabilità e programmazione, elementi fondamentali per il rilancio della squadra.