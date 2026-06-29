Il Brasile ha staccato il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali, superando il Giappone in una partita combattuta e ricca di emozioni. La Seleção, dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale, ha trionfato grazie alle reti decisive di Casemiro e Gabriel Martinelli, quest'ultimo autore del gol vittoria nei minuti di recupero. Con questa affermazione, i cinque volte campioni del mondo proseguono la loro corsa verso l'ambita sesta stella.

L'incontro, disputato a Houston, aveva visto il Giappone portarsi inaspettatamente in vantaggio nel primo tempo con un tiro dalla distanza di Kaishū Sano.

Tuttavia, dopo l'intervallo, la formazione guidata da Carlo Ancelotti ha mostrato un volto diverso, ristabilendo la parità grazie a Casemiro, che ha insaccato di testa su un preciso cross di Gabriel. Con questa rete, Casemiro è diventato il secondo marcatore più anziano nella storia del Brasile ai Mondiali. Nonostante il dominio della Seleção nella ripresa, il gol del sorpasso è arrivato solo al 95° minuto: un assist in profondità di Bruno Guimarães è stato finalizzato con maestria da Gabriel Martinelli, scatenando l'entusiasmo tra i tifosi e in campo.

Prossimo Avversario: Norvegia o Costa d’Avorio

Il percorso del Brasile proseguirà domenica 5 luglio con gli ottavi di finale, dove la squadra affronterà la vincente della sfida tra Norvegia e Costa d’Avorio, match in programma martedì a Dallas.

L'incontro decisivo per l'accesso ai quarti si terrà al New York New Jersey Stadium alle 16:00 ora locale. L'attesa è palpabile, poiché il cammino verso la finale potrebbe riservare incroci con avversari storici e nazionali di grande tradizione, aumentando la pressione sulle prossime partite.

Il Possibile Percorso Verso la Finale

Qualora il Brasile dovesse superare gli ottavi, il tabellone dei quarti di finale potrebbe vederlo contrapposto a una tra Inghilterra, Messico, Ecuador o Repubblica Democratica del Congo. Questo cruciale appuntamento è fissato per sabato 11 luglio a Miami. In caso di ulteriore avanzamento, la semifinale vedrebbe la Seleção sfidare una tra Argentina, Colombia, Svizzera, Egitto, Australia, Algeria, Ghana o Capo Verde, con la partita in programma ad Atlanta mercoledì 15 luglio.

L'epilogo del torneo, l'attesissima finale, si disputerà domenica 19 luglio a New Jersey, il luogo dove il Brasile spera di coronare il sogno della sesta stella e arricchire ulteriormente il proprio palmarès.

Il cammino verso la gloria mondiale si preannuncia impegnativo, ma la squadra ha già dimostrato carattere e una notevole capacità di reazione nei momenti di difficoltà. I tifosi brasiliani, carichi di speranza, guardano con fiducia alle prossime sfide, consapevoli che ogni singola partita sarà decisiva per inseguire l'obiettivo finale e conquistare la tanto agognata Coppa del Mondo.