Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha iniziato smentendo un nome accostato in queste ore al Milan: "Mason Mount? Basicamente non mi risulta nulla. Non è un profilo che attualmente è nella lista dei rossoneri e ribadisco un fatto, che la società lombarda si sta concentrando totalmente sulla scelta di un difensore centrale. Cardinale e Ibrahimovic vogliono un calciatore di livello importante per completare il reparto e ci sono dei profili attenzionati. Inoltre ci tengo a dire che si parla molto della possibilità che a Milano arrivi un centrocampista, però i tempi saranno più dilatati di quelli che la gente pensa.

Perché in mediana c'é tanto affollamento, considerando anche i giocatori che rientreranno dai prestiti e di questi, ce ne sarà qualcuno come Musah che si giocherà le sue opportunità".

Inter, Moretto: 'Pisilli? Con la Roma non ne hanno mai parlato'

Restando sul tema dei centrocampisti ma andando dall'altra sponda di Milano, Moretto ha poi detto: "In queste ore si sta parlando molto di Pisilli all'Inter ma in mattinata ho verificato questa pista da un paio di fonti e nessuna me l'ha confermata. Quindi da quello che mi risulta, a oggi, Inter e Roma non si sono mai parlate del giovane mediano. Restando in tema centrocampisti volevo poi sottolineare come il Genoa abbia chiuso per Franz Ethan Mctree, calciatore in arrivo dal Thun, club svizzero di prima divisione.

Il giocatore ha già svolto le visite mediche e ha firmato un contratto fino al 2031. Occhio anche a due Traore, Amad vecchia conoscenza del calcio italiano finito nel mirino sempre del Genoa e Omar, sul quale l'Udinese ha fatto passi concreti".

Juventus, Moretto: 'Con l'Atletico parti sempre più vicine per la cessione di Nico'

Sulla Juventus e sul possibile ritorno di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, Moretto ha detto: "Le parti sono sempre più vicine e ci sono stati dei contatti recentissimi, anche negli ultimi giorni, fra Juventus e Atletico Madrid per sbloccare questa trattativa in favore degli spagnoli. La società iberica vorrebbe restare su una cifra vicina ai 25 milioni di euro bonus compresi per l'esterno ex Fiorentina, che è una richiesta esplicita del Cholo Simeone.

Nico dal canto suo da totale priorità ai Colchoneros e quindi bisogna sostanzialmente limare gli ultimi dettagli. C'é grande ottimismo da parte di tutti per arrivare a dama". Restando in tema Juventus ma parlando di possibili entrate, infine, Moretto ha detto: "Avanti tutta fra i bianconeri e il Sassuolo per Muharemovic. La trattativa per il difensore è iniziata ufficialmente e Carnevali vuole regalare lo stopper bosniaco a Spalletti. La società emiliana chiede 40 ma la Juve ha il 50% del cartellino del difensore, quindi dovrebbe dare "soltanto" 20. Carnevali però vorrebbe scendere a 15".