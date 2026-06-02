Il Canada ha sconfitto l'Uzbekistan di Paolo Cannavaro 2-0 in amichevole pre-Mondiale al Commonwealth Stadium di Edmonton. La vittoria, con reti di Jonathan Osorio e Jayden Nelson nella ripresa, è un test cruciale per il Canada, uno dei Paesi ospitanti. Nonostante pubblico e condizioni avverse, la squadra di Jesse Marsch ha mostrato solidità.

Le marcature decisive sono giunte nel secondo tempo. Nel primo, l'Uzbekistan aveva sfiorato il vantaggio più volte con l'ex Roma Eldor Shomurodov, ma la difesa canadese ha retto. Lo juventino David, pur in campo, non ha trovato il gol.

Jesse Marsch: fiducia e solidità Canada

Al termine della gara, il CT del Canada, Jesse Marsch, ha espresso soddisfazione per la prova dei suoi, evidenziando crescita offensiva e solidità difensiva. "C’è stata molta discussione sul fatto che non abbiamo segnato su azione, comprensibilmente, perché non era ancora successo. Ma ho sempre detto che i gol sarebbero arrivati, perché abbiamo molto potenziale offensivo", ha dichiarato Marsch. Ha poi aggiunto: "Ho anche sempre ribadito che la cosa più importante è mantenere la porta inviolata e impedire agli avversari di segnare. Credo che nelle ultime undici partite abbiamo subito solo tre gol. È un record incredibile. Se continuiamo così, possiamo avere un buon Mondiale".

La preparazione del Canada è stata segnata dall'infortunio del centrocampista Marcelo Flores, che ha riportato un problema al ginocchio nella finale della Concacaf Champions Cup. Il CT Marsch non ha ancora deciso il sostituto del giovane, che aveva scelto di rappresentare il Canada anziché il Messico.

Gironi Mondiali: Canada e Uzbekistan

Il Canada è inserito nel Gruppo B dei Mondiali, dove affronterà Svizzera, Qatar e Bosnia, con esordio contro quest'ultima. L'Uzbekistan farà parte del Gruppo K con Colombia, Repubblica Democratica del Congo e Portogallo. L'amichevole di Edmonton ha fornito a entrambe le formazioni indicazioni cruciali per l'imminente rassegna iridato.

Nonostante la sconfitta, l'Uzbekistan ha mostrato buone trame di gioco nel primo tempo, senza concretizzare. Il Canada ha confermato progressi in difesa e attacco, elementi fondamentali per il percorso mondiale.