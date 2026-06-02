L'allenatore austriaco Oliver Glasner saluta il Crystal Palace dopo un biennio alla guida del club londinese, lasciando un'eredità di successo e una mentalità vincente. Il tecnico ha definito il periodo trascorso come un privilegio indimenticabile, culminato con la storica conquista della UEFA Conference League.

Il commiato e le parole dell'allenatore

Nel suo messaggio di addio, Glasner ha espresso le sue emozioni: “È difficile spiegare cosa provo lasciando il Crystal Palace dopo questi due anni, ma devo dire che è stato un privilegio lavorare per questa società.

È un periodo che porterò con me per tutta la vita. Il Palace è davvero unico, grazie al fortissimo legame tra la squadra e i suoi tifosi.” Il tecnico ha poi sottolineato la sua maggiore fonte di orgoglio: “I risultati e nemmeno i trofei sono ciò che mi ha reso più orgoglioso. Ciò di cui sono più orgoglioso è far parte di una squadra che abbiamo costruito insieme. Abbiamo creato una mentalità che ci permette di competere. Questo non significa vincere ogni singola partita, ma abbiamo dimostrato che il Crystal Palace può lottare contro le migliori squadre, sia in patria che in Europa.”

Riferendosi alla memorabile vittoria in Conference League, Glasner ha commentato: “Abbiamo avuto il finale perfetto a Lipsia.

È stata una partita che ha mostrato cosa è diventato questo gruppo: una squadra che non si arrende mai. Sarà per me un grande onore vedervi giocare in Europa League il prossimo anno, dove so che voi, i tifosi, darete alla squadra tutte le possibilità di disputare un’altra stagione di successo.”

Il bilancio della gestione e le prospettive future

L'addio di Oliver Glasner, ufficializzato il 2 giugno 2026, segue la brillante conquista della UEFA Conference League, un trofeo che ha coronato una stagione eccezionale per il club. Il tecnico austriaco lascia il Crystal Palace con un'eredità significativa, caratterizzata da una solida cultura sportiva e risultati tangibili.

Durante le sue tre stagioni alla guida del club, Glasner ha collezionato un impressionante bilancio di 53 vittorie, 34 pareggi e 35 sconfitte.

Sotto la sua direzione, il Crystal Palace ha conquistato ben tre trofei: la FA Cup, il Community Shield e la Conference League, segnando un periodo di grande successo nella storia della società.

Il club ha già annunciato che il nome del nuovo allenatore sarà reso noto nei prossimi giorni, in vista della prossima stagione e della partecipazione all'Europa League.