È Julián Quiñones, attaccante nato in Colombia ma ora cittadino e nazionale messicano, ad aver firmato il primo gol dei Mondiali FIFA 2026, un momento storico per l'apertura del torneo. La rete decisiva è stata messa a segno durante la partita inaugurale del campionato mondiale, che ha visto il Messico imporsi per due a zero sul Sudafrica. L'incontro si è svolto nell'imponente cornice dello Stadio Città del Messico. Quiñones, classe 1997, originario di Magüí Payán, nel dipartimento di Nariño, in Colombia, ha capitalizzato un grave errore difensivo degli avversari, insaccando il pallone e portando la sua squadra in un meritato vantaggio.

La carriera in ascesa di Julián Quiñones ha avuto inizio con il suo trasferimento in Messico all'età di diciotto anni, dopo essere stato notato e ingaggiato dagli osservatori del club dei Tigres. Nonostante un percorso promettente nelle selezioni giovanili della Colombia, culminato con la conquista di una prestigiosa medaglia d’oro ai Giochi Centroamericani e dei Caraibi nel 2018, il talentuoso attaccante non è mai stato convocato dalla nazionale maggiore del suo paese d'origine. Questa situazione lo ha spinto a compiere una scelta significativa: nel 2023, ha ottenuto la cittadinanza messicana, decidendo così di rappresentare ufficialmente il Messico sul palcoscenico calcistico internazionale, il paese che lo ha accolto e formato professionalmente.

Il percorso internazionale e la stagione da record di Quiñones

Attualmente, Julián Quiñones milita in Arabia Saudita, vestendo la maglia dell’Al Qadsiah FC. La sua ultima stagione è stata a dir poco straordinaria: si è affermato come capocannoniere del campionato, realizzando ben trentatré reti. Questo eccezionale rendimento lo ha consacrato come il miglior marcatore della lega araba nella stagione 2025–2026, un traguardo ancora più significativo se si considera che ha superato un fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo nella classifica dei cannonieri. Il recente gol messo a segno contro il Sudafrica, il primo dei Mondiali FIFA 2026, lo proietta ora tra i principali protagonisti e le stelle emergenti di questa attesissima edizione della Coppa del Mondo.

Un traguardo storico per la nazionale messicana

La rete siglata nella gara inaugurale non rappresenta solo un successo sportivo personale per Quiñones, ma anche un traguardo storico per il Messico. Con questo gol, infatti, l'attaccante è entrato nella storia come il secondo calciatore naturalizzato a segnare con la prestigiosa maglia della nazionale messicana in una fase finale della Coppa del Mondo. Prima di lui, solo Antonio Naelson “Sinha” era riuscito in tale impresa, durante l'edizione del 2006. Il suo gol, scaturito da un'abile intercettazione di un errore in fase di impostazione della difesa sudafricana, ha non solo aperto le marcature, ma ha anche spianato la strada al successo del Messico, scrivendo di fatto una nuova e significativa pagina nella storia del calcio mondiale.