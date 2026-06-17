Lorenzo Musetti non sarà presente a Wimbledon. Il tennista italiano ha annunciato il forfait dopo l’infortunio subito agli Internazionali di Roma, che lo aveva già costretto a rinunciare anche al Roland Garros.

Una nuova battuta d’arresto che allunga i tempi di recupero e conferma la necessità di un percorso di riabilitazione più prudente prima del rientro in campo.

L’annuncio sui social

Il giocatore ha comunicato la decisione attraverso i propri canali social, spiegando l’andamento del recupero:

"Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall'infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti", ha scritto.

Tuttavia, le condizioni non sono ancora sufficienti per affrontare una preparazione completa. Per questo, dopo un’ulteriore valutazione, è arrivata la scelta definitiva: "Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest'anno non potrò competere a Wimbledon".

La priorità: il pieno recupero

Musetti ha poi chiarito l’approccio con cui sta affrontando questa fase delicata della stagione: "Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante. Ci vediamo presto".

Una rinuncia pesante, che priva il tabellone londinese di uno dei talenti più attesi del tennis italiano, ma che conferma la linea della cautela scelta dallo staff del giocatore in vista del completo recupero fisico.