In casa Juventus potrebbero registrarsi nuovi cambiamenti nell'asseto societario, mentre fra Roma e Fiorentina si starebbe aprendo una pista preferenziale sul mercato. Occhi infine sul Milan e le voci che lo accosterebbero al talento del Birmingham Guernier.

Juventus, il dopo Comolli può coinvolgere anche Modesto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato e di management sportivo, l'uscita di scena di Damien Comolli dalla Juventus potrebbe non essere l'unico cambiamento destinato a interessare la Continassa. Anche il futuro di Francois Modesto sarebbe infatti in fase di valutazione e il dirigente francese potrebbe diventare uno dei nomi più probabili a lasciare il club nel corso delle prossime settimane.

Il suo arrivo a Torino era stato fortemente voluto proprio da Comolli e, con il venir meno della figura che ne aveva sostenuto l'inserimento all'interno della struttura societaria, la sua posizione apparirebbe oggi meno solida rispetto al passato. Per questo motivo la Juventus starebbe già riflettendo su eventuali alternative. Tra i profili maggiormente apprezzati emergerebbe quello di Giovanni Rossi, dirigente esperto e particolarmente stimato da Giovanni Carnevali.

El Aynaoui piace alla Fiorentina, Milan attento al talento Guernier

Sul fronte mercato invece, un asse interessante potrebbe presto svilupparsi tra Roma e Fiorentina. Nelle ultime ore si sarebbe registrato un crescente interesse del club viola per Neil El Aynaoui, centrocampista giallorosso che sta attirando attenzioni anche grazie alle prestazioni offerte con il Marocco al Mondiale.

Per cercare di convincere la Roma, il direttore sportivo viola Fabio Paratici sarebbe disposto a mettere sul tavolo una proposta da circa dieci milioni di euro accompagnata dal cartellino di Dodô. Il terzino brasiliano, considerato in uscita dalla Fiorentina, rappresenterebbe un profilo particolarmente gradito a Gian Piero Gasperini e al suo staff, sempre attenti a giocatori in grado di garantire spinta e qualità sulle corsie laterali.

Nel frattempo anche il Milan continua a guardare al futuro e avrebbe deciso di inserirsi nella corsa per Aurelien Guernier, esterno offensivo mancino classe 2007 attualmente in forza al Birmingham Under 18. Il giovane talento ha già attirato l'interesse di club importanti come Chelsea e Sporting Lisbona, ma anche i rossoneri avrebbero iniziato a monitorarlo con attenzione.

Si tratterebbe di un investimento in prospettiva, destinato inizialmente al progetto Milan Futuro, con l'obiettivo di accompagnarne la crescita e valutarne successivamente l'approdo in prima squadra.