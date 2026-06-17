Markus Krösche, indicato come uno dei principali candidati al ruolo di direttore tecnico del Milan, resterà all’Eintracht Francoforte. La notizia è stata riportata dalla Bild e raffredda le ipotesi di un suo approdo in Serie A.

Il club rossonero avrebbe messo sul piatto un contratto fino al 2030 per convincere il dirigente tedesco, ma l’operazione non è andata in porto.

L’Eintracht blocca il dirigente

Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco, sia il club sia lo stesso Krösche non avrebbero intenzione di interrompere il rapporto in corso. Il dirigente è legato all’Eintracht fino al 2028 e avrebbe scelto di rispettare l’accordo.

Eintracht Frankfurt considera Krösche una figura centrale del proprio progetto sportivo, elemento che avrebbe contribuito in modo decisivo alla permanenza del dirigente.

Il Milan e l’ipotesi sfumata

Il AC Milan, secondo le ricostruzioni, avrebbe dovuto eventualmente versare un indennizzo vicino ai 10 milioni di euro per liberare il dirigente, operazione che non si è concretizzata.

Il progetto rossonero prevedeva l’inserimento di Krösche in un ruolo dirigenziale di primo piano, con un contratto di lungo periodo fino al 2030, a conferma della volontà del club di rafforzare la propria area sportiva.