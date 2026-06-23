La Francia ha ottenuto una netta vittoria per tre a zero contro l’Iraq in una partita del girone I dei Mondiali di calcio 2026, disputata a Filadelfia. Il successo, firmato dalle reti di Kylian Mbappé (autore di una doppietta) e Ousmane Dembélé, ha garantito ai francesi l'accesso al secondo turno della competizione.

La gara è stata tuttavia caratterizzata da un evento insolito: la sospensione del match alla fine del primo tempo. Con la Francia già in vantaggio per uno a zero grazie al gol di Mbappé al 14', un violento temporale si è abbattuto sulla zona dello stadio Lincoln Financial Field.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto gli organizzatori a interrompere la partita e a procedere con l'evacuazione dello stadio per motivi di sicurezza, invitando i tifosi a cercare riparo nelle aree coperte dell’impianto.

La lunga interruzione e la ripresa del gioco

La partita è ripresa dopo una lunga interruzione di circa due ore, una volta che le condizioni sono state giudicate nuovamente sicure. Nel secondo tempo, la Francia ha consolidato il proprio vantaggio con una seconda rete di Mbappé al 53' e ha sigillato il risultato sul tre a zero con il gol di Dembélé al 65'. Durante la pausa forzata, il pubblico è stato invitato a lasciare temporaneamente le tribune per rifugiarsi nei corridoi e sotto le balconate dello stadio, mentre la pioggia battente continuava a cadere.

Gli addetti al campo hanno lavorato incessantemente per rendere il terreno di gioco nuovamente praticabile, spingendo l’acqua stagnante verso le linee laterali.

Un'interruzione storica ai Mondiali

Questa sospensione, durata oltre due ore (dalle 17:50 alle 20:00 ora locale), ha rappresentato un fatto raro nella storia recente dei Mondiali. Si è trattato del primo rinvio per maltempo di questa edizione e di uno dei pochissimi casi negli ultimi decenni in cui una partita è stata interrotta a gara in corso per condizioni climatiche avverse. Le regole della FIFA stabiliscono che, in presenza di fulmini entro otto miglia dallo stadio, la partita debba essere sospesa per almeno trenta minuti, con il cronometro che si resetta a ogni nuovo fulmine rilevato.

La ripresa del match tra Francia e Iraq è avvenuta solo quando le autorità hanno ritenuto che non vi fossero più rischi per la sicurezza di giocatori e spettatori, evidenziando la crescente attenzione verso la sicurezza negli eventi sportivi internazionali.