Il match tra Francia e Iraq, valido per il girone I dei Mondiali di calcio, ha subito una lunga sospensione a Filadelfia a causa di condizioni meteorologiche avverse. La partita, iniziata regolarmente, è stata interrotta alla fine del primo tempo a causa della presenza di fulmini nella zona e di una forte pioggia che ha richiesto l'intervento delle autorità di sicurezza.

La sospensione è durata circa due ore, durante le quali il pubblico presente allo stadio è stato evacuato in via precauzionale. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza di spettatori e atleti, in stretta osservanza dei protocolli di sicurezza previsti in caso di maltempo.

Al momento dell'interruzione, la Francia conduceva per uno a zero, grazie a una rete realizzata da Kylian Mbappé nel corso del primo tempo.

La gestione dell'emergenza e la ripresa del gioco

L'interruzione è avvenuta al termine della prima frazione di gioco, quando le condizioni atmosferiche sono peggiorate rapidamente. Gli spettatori sono stati invitati a lasciare le tribune e a cercare riparo in aree coperte, mentre il personale dello stadio si è adoperato per mettere in sicurezza la struttura e monitorare l'evoluzione del maltempo. Dopo circa due ore, una volta che la situazione è tornata sotto controllo e il campo da gioco è stato reso nuovamente praticabile, la partita è ripresa regolarmente.

Il gol di Mbappé, segnato al quattordicesimo minuto, ha permesso alla Francia di mantenere il vantaggio durante la lunga pausa forzata. Questo episodio rappresenta la prima sospensione di una partita in questa edizione dei Mondiali dovuta a condizioni meteorologiche estreme, evidenziando l'importanza dei protocolli di sicurezza adottati negli stadi statunitensi.

I protocolli di sicurezza e l'intervento a Filadelfia

La partita aveva preso il via alle 17:00 ora locale e la sospensione è stata decisa al termine del primo tempo, quando una tempesta improvvisa ha colpito l'area di Filadelfia. Il Lincoln Financial Field, che è prevalentemente scoperto, ha richiesto un intervento di drenaggio dell'acqua prima che il gioco potesse riprendere, intorno alle 20:00.

Le autorità hanno applicato con rigore le procedure di evacuazione e di controllo, assicurando che nessuno rimanesse esposto a rischi durante la tempesta.

Questo evento sottolinea come le misure di sicurezza negli eventi sportivi internazionali siano cruciali per la tutela di pubblico e atleti, specialmente in presenza di fenomeni meteorologici intensi. La tempestività delle operazioni e la collaborazione tra organizzatori e pubblico hanno consentito di gestire efficacemente l'emergenza e di portare a termine la gara in condizioni di piena sicurezza.